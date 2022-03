Will Smith foi 'convidado a se retirar' do Oscar; Academia alega 'comportamento abusivo'

O ator Will Smith foi "convidado a se retirar" da cerimônia do Oscar após agredir o comediante Chris Rock, mas se recusou a sair, de acordo com comunicado, divulgado nesta quarta-feira (30), pela Academia de Artes e Ciências cinematográficas.

"Gostaríamos de deixar claro que Smith foi convidado a deixar a cerimônia, mas recusou, e também reconhecemos que poderíamos lidar com essa situação de maneira diferente", revelou o comunicado.

O ator ainda terá a oportunidade de responder por escrito na próxima reunião do conselho, agendada para 18 de abril. Ainda segundo a Academia, o artista poderá ser expulso, suspenso ou sofrer outro tipo de punição.

"O Conselho Diretor iniciou hoje um processo disciplinar contra o Sr. Smith por violações dos padrões de conduta da Academia, incluindo contato físico inadequado, comportamento abusivo ou ameaçador e comprometimento da integridade da Academia", diz o comunicado.

No texto, a Academia pediu desculpas a Chris Rock e repudiou a atitude de Will Smith.

"Foi profundamente chocante e traumático de se ver pessoalmente e na televisão. Sr. Rock, pedimos desculpas pelo que você experimentou em nosso palco e agradecemos por sua resiliência naquele momento. Também pedimos desculpas aos nossos indicados, convidados e espectadores", diz a nota.