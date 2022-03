Preços de ingressos para show de Chris Rock sofrem aumento após tapa de Will Smith

O tapa dado pelo ator Will Smith em Chris Rock refletiu no aumento do valor de ingressos do novo show do comediante. Conforme o site TickPick, no qual os bilhetes são vendidos, o preço subir sete vezes em relação ao inicial.

O valor mínimo dos bilhetes de Rock antes custavam cerca de US$ 46 — equivalente a R$ 217, conforme a cotação desta terça-feira (29). Agora, os mesmos ingressos valem US$ 341, ou seja, R$ 1.610.

A próxima turnê do comediante, "Ego Death World Tour", começar oficialmente no dia 2 de abril.

A plataforma informa ainda que vendeu mais entradas para a turnê na última noite do que em todo o mês de fevereiro.

O humorista deve retornar aos palcos ainda nesta semana. Ele tem seis shows programados entre 30 de março e 1º de abril no Wilbur Theatre, em Boston, nos Estados Unidos.