Mãe de Will Smith fala sobre tapa em Chris Rock: 'Primeira vez que o vejo explodir'

A mãe do ator americano Will Smith disse ter ficado surpresa ao ver o filho agredir Chris Rock no Oscar 2022, no domingo (28). Em entrevista à rede Action News, nesta segunda-feira (28), Carolyn Smith declarou que o herdeiro "é uma pessoa muito equilibrada”.

Em entrevista, Carolyn disse que conversou com o filho no dia seguinte ao Oscar e o aconselhou a descansar um pouco. “É a primeira vez que o vejo explodir. Primeira vez na vida dele. Nunca o vi fazer isso".

A mãe do ator declarou que estava “orgulhosa” de Smith pelo troféu de melhor ator. Logo após o incidente no palco, Smith subiu ao palco mais uma vez para receber seu prêmio, pelo papel em "King Richard".



O ator chorou ao receber prêmio e falou sobre a importância da família. Ele também aproveitou a oportunidade para se desculpar com a Academia e seus colegas indicados por suas ações, embora não tenha mencionado Chris Rock.

“Eu sei como ele trabalha duro. Sem atalhos. Fiquei esperando, esperando. Quando ouvi seu nome, disse 'Sim'".

Irmã sai em defesa

A irmã mais nova do ator, Ellen Smith, que estava com Caroline, também abordou o incidente envolvendo o irmão.

“Conversei com ele e foi difícil ouvir tudo o que ele teve de passar para chegar onde chegou”, disse Ellen.