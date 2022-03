Academia diz não tolerar violência no Oscar após Will Smith agredir Chris Rock

Após encerramento da cerimônia do Oscar, na madrugada desta segunda-feira (28), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas condenou a atitude do ator Will Smith. O artista bateu no também ator e comediante Chris Rock, após ele fazer uma piada sobre a esposa do ganhador do prêmio de Melhor Ator, Jade Pinkett-Smith.

"A Academia não tolera violência de qualquer forma. Hoje à noite, tivemos o prazer de celebrar os vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo", escreveu no perfil no Twitter.

Foto: reprodução

O ator se levantou da cadeira e foi até o palco e agrediu o comediante: "Você não fale da minha mulher", gritou Will da plateia, após a agressão. Jada sofre de uma doença chamada alopecia, e, por isso, perdeu seu cabelo.

O clima na premiação ficou tenso, e Will foi aconselhado por Denzel Washington. Mais tarde, o Smith ganhou o premio de Melhor Ator e ficou emocionado. Ele pediu desculpas ao evento.

Grande vencedor

Após o incidente, Will Smith, de 53 anos, voltou ao palco. Mas dessa vez foi para receber seu primeiro Oscar. Ele recebeu o prêmio de Melhor Ator por King Richard: Criando Campeãs

Em seu discurso, o ator disse que sua atitude foi por amor à família e às mulheres, e fez referência a Richard Williams, pai de Venus e Serena Williams, a quem Will interpreta no filme.

"Richard Williams era defensor da sua família. Neste momento da minha vida, eu sou tomado pelo que Deus me pede para ser e fazer deste mundo. Ao fazer esse filme, eu pude proteger uma das pessoas mais fortes e delicadas que já pude conhecer. Eu pude proteger as duas atrizes que fizeram os papéis de Venus e Serena Williams. Na minha vida, neste momento, estão pedindo para que eu ame e proteja as pessoas. Para ser um rio para o meu povo, para as minhas pessoas", começou ele.

Will também se desculpou com a Academia e com os demais artistas por sua atitude contra Chris Rock. Além disso, o ator agradeceu à família Williams pela chance de interpretar o patriarca no cinema.