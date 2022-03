Will Smith pede desculpas a Chris Rock após bofetada durante cerimônia do Oscar 2022

O ator Will Smith publicou em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (28), um pedido de desculpas pelo episódio na cerimônia do Oscar 2022. O artista bateu no também ator e comediante Chris Rock, após ele fazer uma piada sobre sua esposa, Jada Pinkett-Smith.

"Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser", disse o ator.

O pedido de desculpas também se estendeu à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e aos presentes na premiação:

"Também gostaria de pedir desculpas à Academia, aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a Família Williams e minha Família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós".

Academia condenou agressão

A agressão de Will Smith foi condenada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que publicou um comunicado sobre o ocorrido.

"A Academia condena as ações do Sr. Smith no show de ontem à noite. Iniciamos oficialmente uma revisão formal em torno do incidente e exploraremos outras ações e consequências de acordo com nossos Estatutos, Padrões de Conduta e a lei da Califórnia. A Academia não tolera violência de nenhuma forma", diz o comunicado publicado nesta segunda-feira (28).

Punições para Will Smith

No pior cenário, a investigação pode resultar na expulsão de Smith da Academia ou alguma suspensão da organização e de seus eventos, incluindo o Oscar de 2023.

Ainda não foi abordada a possibilidade de o ator perder o Oscar que ganhou pela atuação no filme 'King Richards: Criando Campeãs'.

Chis Rock não registra boletim de ocorrência

Chris Rock se recusou a registrar um boletim de ocorrência contra Smith, mas tem o prazo de até seis meses para fazê-lo, caso mude de ideia.

Se Will Smith fosse acusado de agressão, poderia, na pena máxima, passar até seis meses na prisão, além de precisar pagar uma multa de até US$ 100 mil, de acordo com informações da imprensa americana.