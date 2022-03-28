Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Haroldo Guimarães Advogado, Mestre em Direito, Historiador e Ator. Escreve às quartas.
Will Smith e Chris Rock

Opinião

Chris Rock ou Will Smith seriam punidos no Direito Brasileiro?

A agressão com um tapa por Will se deu após Chris ter feito uma piada que envolvia a condição de mulher careca da famosa atriz e apresentadora Jada Pinkett, que é esposa de Will. Jada sofre de Alopecia.

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 28 de Março de 2022

Opinião

Trisal ainda pode gerar complicações jurídicas

Hoje, o chamado “poliamor” não conta com o reconhecimento do CNJ, que em junho de 2018 proibiu os cartórios de registrarem uniões estáveis poliafetivas

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 24 de Março de 2022
foto dos humoristas Danilo Gentili e Fábio Porchat

Opinião

Gentili e Porchat e suposta pedofilia: a censura tecnicamente já voltou ao Brasil?

Polêmicas à parte, pergunta-se: o filme fez apologia à pedofilia? O governo fez censura à obra? A resposta passa por conceitos jurídicos.

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 17 de Março de 2022
Paulinha Abelha com microfone em palco

Opinião

Morte de Paulinha Abelha pode resultar em condenações por homicídio e estelionato

Possível sanção pode ser profissional, civil e até criminal

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 10 de Março de 2022
apologia ao nazismo

Opinião

Monark, Kataguiri, Adrilles: crime ou irresponsabilidade?

É a hora de discutir se há crime na atitude de todos e se há coerência na alegação de Kataguiri.

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 09 de Fevereiro de 2022
Homem é imobilizado e morto no Rio de Janeiro

Opinião

Caso Moïse: uma morte e muitos crimes

Aspectos penais e trabalhistas do assassinato do imigrante

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 03 de Fevereiro de 2022
Olavo de Carvalho

Opinião

Quem critica a memória de Olavo de Carvalho pode ser punido? Aspectos jurídicos e morais

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 27 de Janeiro de 2022

Opinião

Robinho será ou não preso no Brasil?

O condenado está no Brasil, livre, e surge a pergunta, cuja resposta só pode ser dada com esforçada pesquisa jurídica: Robinho será ou não preso?

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 19 de Janeiro de 2022
Enfermeiro aplica vacina contra a Covid-19 no braço de uma mulher.

Opinião

Afinal, quem não quiser tomar vacina pode ou não ser demitido?

Decisão recente do STF é mais um elemento da discussão jurídica

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 17 de Novembro de 2021
Free Britney

Opinião

Caso Britney é chamado de Curatela no Brasil; veja requisitos

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 13 de Novembro de 2021
Maurício Souza

Opinião

Maurício Souza será punido criminalmente? Advogado analisa

Inegável é que a conduta do Sr. Maurício é, no mínimo, imoral, e apresento parâmetros para dizer isso

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 03 de Novembro de 2021
Atleta Maurício Souza

Opinião

Maurício Souza: homofobia ou emprego do Direito Fundamental à Imbecilidade?

A demissão de Maurício foi, até onde consta, sem justa causa, com o pagamento de todos os direitos – mas, se existir cláusula no contrato de trabalho proibindo a emissão de opiniões como essa, poderá ter sido por justa causa

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 29 de Outubro de 2021
Ana Paula Barroso, diretora adjunta do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Ceará, vítima de racismo em loja de Fortaleza.

Opinião

Onde estão os fiscais de mimimi?

Vídeos demonstram ação racista da loja

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 20 de Outubro de 2021

Opinião

É verdade que incesto não é crime no Brasil?

Esta semana o Diário do Nordeste, no seu dever de informar, divulgou em primeira mão um caso que, além de surpreendente, trouxe dúvidas jurídicas

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 30 de Setembro de 2021
Ana Paula Barroso, diretora adjunta do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Ceará, vítima de racismo em loja de Fortaleza.

Opinião

Delegada foi vítima 3 vezes: por racismo, por se justificar e nas redes sociais

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 23 de Setembro de 2021

Opinião

Prevent Senior: possibilidade de prisão para os envolvidos

Estudo da operadora de saúde teria sido manipulado para demonstrar a eficácia da cloroquina

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 17 de Setembro de 2021

Opinião

Como alguém de Cine Holliúdy recebe a notícia da morte do ator Djacir Oliveira

Fechei os olhos. Estou dentro do carro do meu pai, uma máquina que já não existe mais, e que, apesar de desmanchando em pedaços, viaja no tempo e me colhe de emoção

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 10 de Setembro de 2021

Opinião

O que muda para a remoção de fake news das redes sociais com a MP de Bolsonaro

Diário do Nordeste traz os trechos alvo de maiores discussões jurídicas, e a opinião pessoal do articulista

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 07 de Setembro de 2021
Bandeira do Brasil

Opinião

Guia do 7 de setembro: o que o cidadão pode e o que não pode fazer

Ninguém pode ser preso apenas por manifestar opinião política, mas excessos podem responsabilizar manifestante

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 01 de Setembro de 2021
Walkyria e Lucas Santos em viagem por Paris

Opinião

Ofensores de Lucas Santos podem ser presos se identificada homofobia

Filho de Walkyria Santos teria sido vítima de homofobia em redes sociais

Foto frontal Haroldo Guimarães
Haroldo Guimarães 04 de Agosto de 2021
1 2 3