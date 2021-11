Afinal, quem não quiser tomar vacina pode ou não ser demitido?

De um lado, uma portaria do Ministério do Trabalho, de 1º de novembro, proibindo demissão por justa causa de empregados quando recusarem a vacinação contra Covid-19. A justificativa do ministério seria de que a demissão nestes moldes é discriminatória.

De outro lado, em sentido contrário, alguns artigos da CLT, pareceres do Ministério Público do Trabalho, decisões da Justiça do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal (STF) (suspendendo a portaria) e até mesmo do próprio Ministério do Trabalho — que desde o ano passado define Covid como doença ocupacional a ser coibida pelos empresários e empregados.

Quem está certo?

Abaixo, tento responder a questão.

Obrigação do empregador e do empregado

A Consolidação das Leis do Trabalho, numa redação que existe desde 1977, e informa que cabe às empresas instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais (art. 157, II, CLT).

Ora, já na redação de 1977 cabia aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as precauções com doenças ocupacionais (art. 158, I), constituindo ato faltoso do empregado a recusa injustificada (158, parágrafo único, a).

Pelos artigos citados acima, nenhuma dúvida de que o empregado pode ser demitido se não se vacina sem justificativa razoável.

Mas e a Constituição Federal?

Como já falado nesta coluna alhures, o Direito à Liberdade - inepta e nauseantemente alegado por negacionistas - não se sobrepõe ao

1. Direito à Vida — o mais importante de todos;

2. ao Direito à Liberdade de outras pessoas;

3. e deve ser ponderado junto ao Direito ao Meio Ambiente do trabalho, que são Princípios que também estão na Constituição Federal.

A afirmação acima é óbvia e elementar em Direito, uma vez que, admitida a liberdade com ilimitada, nenhuma lei poderia existir, uma vez que o conteúdo da norma jurídica traz, em si, um comando que subtrai, na exata medida enunciada, a liberdade plena.

Especialistas corroboram decisão do STF

Para a advogada e mestre em Direito Cinthia Mais (UNI7), “o meio ambiente saudável é um direito-dever constitucional de todo cidadão, como bem exposto no art. 225, ou seja, tanto tem-se o direito a um meio ambiente preservado, como também o dever de preservá-lo".

"Em relação à Covid-19, não poderia ser diferente, os empregados e empregadores têm o direito e o dever de preservar o ambiente onde trabalham, o que pode ser feito por meio da utilização de Equipamentos de Proteção Individual, treinamentos específicos e até mesmo da exigência da vacinação”, completa a advogada.

Perguntada sobre demissão por justa causa do empregado que recusa vacina, a professora ressalva que “a liminar do Ministro Barroso autoriza que não se vacinem pessoas com expressa contraindicação médica à vacinação, devendo essas pessoas fazerem testagens periódicas”.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.