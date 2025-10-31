Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Coronavírus

Imagem mostra vacina da Pfizer contra COVID-19 preparada com uma seringa, representando a aplicação de vacinas para imunização contra a COVID-19.
Carol Melo

Vacina de mRNA contra Covid pode prolongar vida de pessoas com câncer

Descoberta eleva esperança no desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer.

Carol Melo
24 de Outubro de 2025
oxigenio apreendido pandemia covid adulterado respiracao saude investigacao
Segurança

Empresários acusados de adulterar oxigênio medicinal durante pandemia viram réus na Justiça do CE

O oxigênio adulterado era fornecido para clínicas e hospitais públicos

Redação
21 de Outubro de 2025
Profissional de saúde segura frasco de vacina contra covid-19
Italo Henrique

Vírus e mutações: entenda como surgem as variantes da Covid-19 e os seus riscos

Novas variantes do vírus podem surgir por causa de mutações, ou seja, mudanças no RNA viral do coronavírus

Ítalo Henrique
09 de Julho de 2025
morcego
País

Cientistas descobrem nova cepa de coronavírus na China com capacidade de disseminação em humanos

A pesquisa reforça, porém, que o potencial do HKU5-CoV-2 'ainda precisa ser investigado'

Redação
21 de Fevereiro de 2025
Estudantes em Caucaia
Ceará

Caucaia retira comunicado oficial de site e diz que cidade não terá aula remota

Prefeitura havia divulgado portaria anunciando a implementação, de forma temporária, do ensino a distância

Redação
05 de Dezembro de 2024
Enfermeiras ajustam leitos de hospital em Fortaleza
Ceará

Com aumento de casos de Covid, Sesa publica orientações para hospitais e profissionais; veja regras

Recomendações também são válidas para pacientes e envolvem ações como uso de máscaras e distanciamento

Lucas Falconery e Nícolas Paulino
29 de Novembro de 2024
Variante da Covid-19
Ser Saúde

Veja o que se sabe sobre a XEC e os sintomas da nova variante da Covid-19 no Brasil

Nova variante apareceu pela primeira vez em Berlim, na Alemanha

Diário do Nordeste/Agência Brasil
14 de Outubro de 2024
Vacina da Covid
País

Anvisa aprova atualização da composição de vacinas contra a Covid-19

Agência busca evitar aumento da circulação de novas variantes

Diário do Nordeste/Agência Brasil
18 de Setembro de 2024
Profissional de saúde faz teste em paciente
Ceará

1 em cada 5 pessoas do Ceará teve Covid-19 confirmada por teste ou diagnóstico médico, mostra IBGE

Dados da PNAD Contínua 2023, em módulo suplementar relacionado à doença, foram divulgados pelo Instituto na sexta-feira (24)

Gabriela Custódio
24 de Maio de 2024
A OMS é composta por 193 Estados-membros, onde se incluem todos os Estados Membros da ONU
Mundo

OMS suspende alerta máximo pela pandemia de Covid-19

Especialistas da OMS se reuniram para discutir o rebaixamento do mais alto nível de alerta da organização, nesta quinta-feira (4)

Redação
05 de Maio de 2023
Representação ilustrativa de um coronavírus que provoca a Covid-19
País

Arcturus: Brasil confirma primeiro caso da nova variante do coronavírus

A linhagem recém-descoberta está presente em quase 40 países e apresenta alguns sintomas diferentes das demais

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo
02 de Maio de 2023
caixa do remédio evusheld em destaque
País

Anvisa suspende temporariamente autorização de uso emergencial do remédio Evusheld contra a Covid

A determinação vale até que sejam apresentados dados comprovantes da eficácia do remédio contra as variantes da Covid em prevalência no Brasil

Redação
07 de Março de 2023
O laboratório de Wuhan, na China, primeiro epicentro da pandemia
Mundo

Relatório de agência dos EUA aponta que Covid-19 surgiu de vazamento de laboratório chinês

A China rejeitou de maneira veemente a hipótese e pediu aos envolvidos que "parem de difamar"

AFP
27 de Fevereiro de 2023
Ao comparecer aos postos, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado.
Ceará

Quem pode tomar a vacina bivalente contra Covid-19 a partir desta segunda-feira (27)

Os públicos e datas da campanha foram definidos pelo Ministério da Saúde

Redação
27 de Fevereiro de 2023
Vacinação bivalente contra a Covid-19 e variantes começa na segunda-feira (27)
Ceará

Ceará inicia vacinação bivalente contra a Covid por idosos a partir de 70 anos na segunda-feira (27)

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já encaminhou aos 184 municípios do Estado a dose de reforço bivalente

Redação
24 de Fevereiro de 2023
Paciente de Covid-19 no Ceará
País

Síndrome Respiratória Aguda Grave relacionada à Covid-19 registra queda em estados brasileiros

Boletim InfoGripe com dados nacionais foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Redação
26 de Janeiro de 2023
vacinas contra Covid-19
País

Brasil recebe primeiras vacinas bivalentes contra variantes BA.4 e BA.5 do coronavírus

Ainda não há informações sobre distribuição e aplicação

Redação
22 de Dezembro de 2022
Molnupiravir
País

Molnupiravir, medicamento contra Covid-19, é aprovado pela Anvisa para venda em farmácias

Remédio atua impedindo a replicação do coronavírus no organismo

Redação
22 de Dezembro de 2022
Hospitais registram aumento no número de pacientes com Covid-19
Mundo

Hospitais na China lotam com infectados da Covid, alerta OMS

Prateleiras das farmácias vazias e crematórios estão lotados, diz imprensa internacional

Diário do Nordeste e AFP
22 de Dezembro de 2022
Caetano Veloso canta e toca violão durante apresentação musical
É Hit

Caetano Veloso é diagnosticado com Covid-19 e adia shows no Rio de Janeiro; veja novas datas

Esta é a segunda vez que o cantor e compositor é infectado com a doença

Redação
02 de Dezembro de 2022