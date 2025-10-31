Descoberta eleva esperança no desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer.
O oxigênio adulterado era fornecido para clínicas e hospitais públicos
Novas variantes do vírus podem surgir por causa de mutações, ou seja, mudanças no RNA viral do coronavírus
A pesquisa reforça, porém, que o potencial do HKU5-CoV-2 'ainda precisa ser investigado'
Prefeitura havia divulgado portaria anunciando a implementação, de forma temporária, do ensino a distância
Recomendações também são válidas para pacientes e envolvem ações como uso de máscaras e distanciamento
Nova variante apareceu pela primeira vez em Berlim, na Alemanha
Agência busca evitar aumento da circulação de novas variantes
Dados da PNAD Contínua 2023, em módulo suplementar relacionado à doença, foram divulgados pelo Instituto na sexta-feira (24)
Especialistas da OMS se reuniram para discutir o rebaixamento do mais alto nível de alerta da organização, nesta quinta-feira (4)
A linhagem recém-descoberta está presente em quase 40 países e apresenta alguns sintomas diferentes das demais
A determinação vale até que sejam apresentados dados comprovantes da eficácia do remédio contra as variantes da Covid em prevalência no Brasil
A China rejeitou de maneira veemente a hipótese e pediu aos envolvidos que "parem de difamar"
Os públicos e datas da campanha foram definidos pelo Ministério da Saúde
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já encaminhou aos 184 municípios do Estado a dose de reforço bivalente
Boletim InfoGripe com dados nacionais foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Ainda não há informações sobre distribuição e aplicação
Remédio atua impedindo a replicação do coronavírus no organismo
Prateleiras das farmácias vazias e crematórios estão lotados, diz imprensa internacional
Esta é a segunda vez que o cantor e compositor é infectado com a doença