Quem pode tomar a vacina bivalente contra Covid-19 a partir desta segunda-feira (27)

Postos de saúde em todo o Ceará começam a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira (27). Na Capital cearense, as unidades de atenção básica vão ofertar o imunizante de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Ao todo, serão cinco fases da vacinação.

Nesta segunda-feira, o prefeito Sarto e o governador Elmano de Freitas participaram, no Posto de Saúde César Cals de Oliveira Filho, do início da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 no grupo da primeira fase na Capital.

Pode tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 na primeira fase:

População imunossuprimida;

Idosos a partir de 70 anos.

Crianças acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência receberão o imunobiológico no local, e os trabalhadores destes estabelecimentos também serão contemplados.

Fase 2

Pessoas de 60 a 69 anos.

Fase 3

Gestantes e puérperas.

Fase 4

Trabalhadores da Saúde.

Fase 5

Pessoas com deficiência permanente; Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias); População privada de liberdade (a partir de 18 anos); Funcionários do sistema prisional.

Os públicos e datas da campanha foram definidos pelo Ministério da Saúde. Para a primeira fase, o município de Fortaleza recebeu 26.800 doses, que serão aplicadas enquanto durar o estoque.

O reforço com a dose bivalente deve ser aplicado após quatro meses da última dose recebida de reforço ou do esquema primário (D1+D2).

Documentos necessários

Ao comparecer aos postos, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado.

No caso dos imunossuprimidos, além dos documentos de identificação, é necessário apresentar documentação comprobatória, com os dados contidos no modelo padrão da Secretaria da Saúde.