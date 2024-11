Abastecimento de água é interrompido em 13 bairros de Fortaleza na terça-feira (19): veja locais

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou que novamente interrompe o abastecimento de água em bairros de Fortaleza na terça-feira (19). A suspensão temporária programada afeta 13 localidades e começa às 7h, seguindo até às 15h, mas pode levar até 24 horas para recuperar o equilíbrio total da distribuição após o retorno. Nesta segunda-feira (18), Centro, Aldeota e Meireles também tiveram o serviço interrompido.

A nova pausa acontece devido à realização de um conjunto de serviços operacionais, entre segunda e a próxima sexta-feira (22), no entorno da Avenida Borges de Melo, próximo à adutora de água tratada em formato de arco, localizada às margens da BR-116, no bairro Aeroporto.

A suspensão afeta os seguintes bairros de Fortaleza:

Aerolândia;

Aeroporto;

Alto da Balança;

Benfica;

Bom Futuro;

Damas;

Fátima;

Farias Brito;

Jardim América;

Montese;

Parreão;

Rodolfo Teófilo;

Vila União.

Veja também Ceará Fortaleza tem 4 bairros que sozinhos têm mais moradores do que 10 cidades do Ceará juntas Ceará 'Crise de lençol': IJF tem acompanhantes em papelão, cirurgias suspensas e falta de 270 tipos de remédios Ceará Morada Nova: Prefeitura e Estado investigam surto de infecções em funcionários de fábrica calçadista

Segundo a estatal, a previsão é que o abastecimento seja retomado às 15h do mesmo dia. No entanto, o equilíbrio total do sistema de distribuição pode ocorrer em até 24h após a conclusão do serviço. Durante o período, a empresa recomenda que a população afetada consuma a água reservada privilegiando o uso humano e as atividades essenciais.

A Cagece destaca ainda que alguns imóveis poderão sentir a paralisação temporária e outros não, a depender de fatores como capacidade da caixa d’água e reservatórios dos bairros.

A adutora suspensa é a primeira em forma de arco em Fortaleza, e tem o objetivo de garantir mais segurança hídrica para a Capital, conforme a companhia. O equipamento é formado por duas linhas adutoras e faz parte da duplicação do sistema de água da cidade. De forma prática, em caso de manutenção na primeira linha, não é necessário paralisar a distribuição de água da segunda.