Fortaleza tem 4 bairros que sozinhos têm mais moradores do que 10 cidades do Ceará juntas

Com uma população de 2,4 milhões de habitantes, conforme os registros feitos pelo Censo Demográfico 2022, cujos detalhamentos seguem sendo divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fortaleza alcançou a posição de quarta cidade mais populosa do Brasil. Nesta semana, o IBGE divulgou a distribuição desses moradores pelos bairros e evidenciou que na Capital bairros superpopulosos chegam a ter, de modo isolado, mais moradores do que diversas cidades do interior do Ceará juntas.

Em Fortaleza, o Jangurussu é o bairro com o maior número de habitantes com 70.651 pessoas, seguido pela Barra do Ceará (63.477 residentes); Granja Lisboa (63.420 residentes) e Mondubim (62.440). Esses quatro bairros, pelo referencial brasileiro que define o porte dos municípios, seriam capazes de abrigar ao menos 3 cidades de "pequeno porte 1" cada um deles, já que essa nomenclatura se refere aquelas cidades que têm população de até 20 mil pessoas.

Outros três bairros de Fortaleza: Passaré (54.870); José Walter (53.455) e Vila Velha (52.881) de modo isolado têm populações equivalentes aos marcos normativos de municípios de "pequeno porte 2", aqueles cuja classificação vai de 20 mil a 50 mil moradores.

Mas, na prática, como no Ceará há cidades do interior que têm populações bem inferiores a esses limites, os quatro maiores bairros de Fortaleza, constatados pelo Censo de 2022, de modo isolado têm população superior a 10 municípios juntos.

O Jangurussu, a Barra do Ceará, a Granja Lisboa e o Mondubim, cada um separadamente tem o número de residentes superior ao de 10 cidades do Ceará agrupadas. São elas: Granjeiro; Guaramiranga; Baixio; São João do Jaguaribe; Potiretama; Pacujá; Ererê; General Sampaio; Altaneira e Umari, ou seja, cidade pequenas de diversas regiões do Ceará.

Confira os 10 bairros mais populosos da Capital

Jangurussu: 70.651

Barra do Ceará: 63.477

Granja Lisboa: 63.420

Mondubim: 62.440

Passaré: 54.870

Prefeito José Walter: 53.455

Vila Velha: 52.881

Vicente Pinzón: 46.151

Siqueira: 45.494

Messejana: 43.205

Confira as 10 cidades menos populosas do Ceará

Umari: 6.871

Altaneira: 6.782

General Sampaio: 6.734

Ereré: 6.474

Pacujá 6175

Potiretama: 5.974

São João do Jaguaribe: 5.855

Baixio: 5.704

Guaramiranga: 5.654

Granjeiro: 4.841

Em Fortaleza, dos 4 bairros mais populosos, 3 são localizados em áreas periféricas. No caso do bairro com mais moradores, o Jangurussu, que no último Censo ultrapassou a Barra do Ceará, o total de habitantes supera os de 11 cidades de pequeno porte, pois além das 10 já mencionadas, o bairro tem tantos habitantes que ainda caberia uma Antonina do Norte, com 7.245 residentes, na conta.

O crescimento populacional do Jangurussu na última década foi impulsionado pela construção de grandes conjuntos habitacionais populares no território.

A divulgação das informações por bairros, feita pelo IBGE, ocorreu na quinta-feira (14). De acordo com o Censo Demográfico, o território brasileiro, em 2022, tinha 17.576 bairros. Desses, 121 são em Fortaleza. Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro, é o mais populoso do país com 352.356 habitantes.

Municípios sem bairros no Ceará

Segundo o IBGE, são considerados como bairros "apenas as divisões ou zoneamentos internos aos municípios legalmente instituídos pelo poder municipal".

No Censo 2022, informa o IBGE, a população localizada fora de bairros, ou seja, residente em municípios onde os bairros não eram formalmente instituídos ou em áreas não contempladas por bairros, foi de 119.431.359 pessoas.

No Ceará, todas as cidades de médio e grande porte têm divisões por bairros, e até cidades pequenas como Abaiara também tem esses territórios instituídos formalmente.

Mas outros municípios como Acarape, Acaraú, Antonina do Norte, Banabuiú, Alto Santo, Amontada, Baixio, Bela Cruz, Ibicuitinga e Jijoca de Jericoacoara são exemplos de cidades cearenses que não têm divisão administrativa por bairros.