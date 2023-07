De 'microcidades' a casas com famílias menores: veja 7 curiosidades que o Censo 2022 revelou

Após uma longa espera, o Censo Demográfico 2022 foi divulgado, na quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento demográfico de maior amplitude no país garante retrato preciso da população e ocorre a cada 10 anos, geralmente, naqueles que terminam com zero. Em 2020, porém, devido à pandemia, foi adiado e, posteriormente, sofreu atrasos devido à falta de recursos. Em 2022, foi finalmente executado e agora o Brasil começa a observar os primeiros resultados.

Mas, o que o Censo 2022 revelou? Os dados evidenciam tendências e cenários surpreendentes? Estão distantes do que se esperava? O Diário do Nordeste elencou alguns destaques do Censo e as curiosidades sobre o diagnóstico do país 12 anos depois do último levantamento do tipo, realizado em 2010.

1. A taxa de crescimento da população nunca foi tão pequena

No Censo de 2010, o Brasil registrou 190.755.799 habitantes e no de 2022 esse número chegou a 203.062.512 — representando um aumento de 6,5%. E isso indica que a taxa de crescimento anual da população entre 2010 e o ano passado ficou em 0,52%.

O Brasil já vivenciava uma tendência de redução na taxa de crescimento no decorrer dos últimos censos, mas esse é o menor índice de acréscimo de população desde o início dos registros, em 1872, ficando abaixo de 1% ao ano pela primeira vez. Mesmo assim, o Brasil ganhou 12.306.713 de habitantes nesse intervalo de tempo.

Legenda: Serra da Saudade tem a menor população do Brasil Foto: Adriana Paolinelli/Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Serra da Saudade

2. A menor cidade do Brasil tem menos de 900 pessoas

Serra da Saudade é a cidade com a menor população do Brasil, com seus 833 moradores, segundo o Censo 2022. O município fica em Minas Gerais e está localizado a 250 quilômetros da Capital, Belo Horizonte.

Entre o Censo de 2010 e o de 2022, o município, que há 12 anos era o segundo menor, ganhou 18 habitantes nesse intervalo de tempo e agora ocupa o posto de menor cidade do Brasil em população.

A origem da cidade remonta a criação de um distrito chamado Comendador Viana por uma lei de 1948, no qual o território era subordinado ao município de Dores do Indaiá. Em uma divisão territorial de 1960, o distrito foi elevado à categoria de município com a denominação de Serra Saudade, pela lei estadual 2764, de 30 de dezembro de 1962.

3. O Brasil tem 3 cidades com menos de 1 mil pessoas

Além de Serra da Saudade, em Minas Gerais, o Brasil tem outras duas cidades com menos de 1 mil moradores, conforme identificou o Censo de 2022. Borá no estado de São Paulo e Anhanguera, em Goiás, com, respectivamente, 907 e 904 moradores.

As 10 cidades menos populosas do país, que tem 5.570 municípios, estão espalhadas por seis estados: Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Tocantins.

No ano passado, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro propôs ao Senado a PEC do Pacto Federativo, que, dentre outras coisas, previa a redução do número de municípios, com restrição para a criação de novas cidades e a extinção daquelas com menos de 5 mil habitantes. A proposta foi arquivada no legislativo.

4. Sudeste continua concentrando a população brasileira

O Sudeste continua sendo a região mais populosa do Brasil e, em 2022, chegou aos 84,8 milhões de habitantes. Isso significa que a cada 100 brasileiros, 40 moram na Região. O Nordeste abriga 54,6 milhões de pessoas, o que corresponde a 26,9% dos habitantes do país.

As duas regiões, segundo o IBGE, tiveram a menor taxa de crescimento anual desde o Censo 2010. O Nordeste teve uma taxa de crescimento anual de 0,24% e o Sudeste de 0,45%. O Sul tem 29,9 milhões de habitantes, o Norte tem 17,3 milhões e o Centro-Oeste é a menos populosa do país, com 16,2 milhões de residentes.

Legenda: Mesmo não sendo Capital, Guarulhos (SP) figura entre as 30 maiores cidades Foto: Diego Secco/ Prefeitura Municipal de Guarulhos

5. Algumas capitais não estão entre as 30 maiores cidades

Na lista das 30 cidades cidades mais populosas do Brasil não constam algumas capitais, como: Aracaju, com 602 mil habitantes e ocupante da 36ª posição; Macapá, na 52ª posição tem 442 mil habitantes; Rio Branco, na 70ª posição tem 364 mil habitantes; Boa Vista, na 59ª posição com 413 mil residentes e; Palmas, na 91ª posição, com 302 mil habitantes.

Guarulhos (SP), Campinas (SP), Campo Grande (MS), São Gonçalo (RJ) são algumas das cidades que estão na lista das 30 cidades com mais habitantes e detém populações maiores que algumas capitais do Brasil.

6. Média de moradores por casa diminuiu

A média de moradores por domicílio no Brasil caiu de 3,31, em 2010, para 2,79, em 2022, segundo o Censo 2022. O país agora, de modo geral, tem menos moradores por casa. Essa é a primeira vez que o país tem média menos de 3 moradores por residência.

De acordo com o Censo, assim como em 2010, o Amazonas é o estado com a maior média de moradores por domicílio, com índice de 3,64. Já o Rio Grande do Sul, assim como em 2010, é o estado com a menor média de moradores por domicílio, com 2,54.

7. Fortaleza é a capital com a maior número de pessoas por quilômetro quadrado

Com 2.428.678 habitantes oficialmente distribuídos em um território relativamente pequeno, Fortaleza alcançou a maior densidade demográfica do país. Isso significa que a capital cearense ultrapassou São Paulo e tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado entre as capitais.

A densidade demográfica de Fortaleza é de 7.775,43 habitantes por km², e São Paulo conta com 7.527,8 habitantes por km². No ranking geral das densidades dos municípios brasileiros, Fortaleza ocupa a 8ª posição. Taboão da Serra, em São Paulo, tem a maior densidade demográfica do Brasil, com 13.416,81 de habitantes por km².

