Serra da Saudade, considerada menor cidade do Brasil, tem menos de mil moradores segundo censo

A cidade de Serra da Saudade, localizada no Centro-Oeste de Minas Gerais, possui apenas 833 habitantes e é considerada a menor cidade do Brasil, conforme o Censo 2022, divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com informações do portal g1, o município não tem registros de homicídios há mais de cinco décadas. Segundo o tenente da Polícia Militar (PM) Fabrício Silva, roubos e furtos também não são tão comuns na cidade.

"Não podemos dizer que a criminalidade é zero, mas os índices são realmente muito baixos. Comenta-se que o último homicídio ocorreu há 56 anos", afirmou o policial.

Apenas quatro militares atuam na segurança do município. Conforme a prefeitura e o comando do pelotão da PM responsável por quatro cidades da região, incluindo Serra da Saudade, qualquer pessoa que chega ao local em um veículo diferente passa por uma abordagem rotineira.

"No ano passado, foram dois furtos registrados, enquanto este ano tivemos um furto de celular em uma festa, mas recuperamos o aparelho. Não há registro de roubos há anos também", completou o tenente Fabrício Silva.

Serviços

De acordo com o portal Uol, dois bairros e um único CEP mapeiam a cidade. O título de cidade menos populosa atraí turistas e curiosos. Serra da Saudade possui escola, posto de saúde, mercearias e um cemitério - tudo em apenas dois bairros: Centro e São Geraldo. A cidade não tem linhas de ônibus.

Outra curiosidade de Serra da Saudade é que, quando a cidade faz aniversário, o bolo é grande o suficiente para todos os convidados. Segundo os moradores, o "bolão" chega em uma van no dia da festa, comemorada no dia 1º de março, e é motivo de celebração entre os cidadãos do município.