Cientista da UFC desenvolve cosmético inédito com 95% de eficácia para pacientes em tratamento contra o câncer

Um cosmético inédito, totalmente desenvolvido no Laboratório de Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC), teve 95% de eficácia comprovada em mulheres com câncer de mama que estão passando por radioterapia no Instituto do Câncer do Ceará (ICC).

Sintomas como vermelhidão, dor, coceira, ressecamento e até queimaduras são bastante comuns durante o tratamento contra a doença. A radiodermite é uma reação inflamatória que acontece na pele devido à toxidade da radiação, sendo um dos efeitos colaterais mais severos da radioterapia.

Pensando em evitar esses efeitos adversos e proporcionar maior qualidade de vida às pacientes, a cientista cearense Tamara Gonçalves desenvolveu um hidratante terapêutico, chamado oncocosmético, uma associação de óleo de baru, óleo de macaúba e manteiga de tucumã, emolientes vegetais originais da Amazônia.

Essa combinação proporciona não só a hidratação, como ajuda a regular o PH da pele e atua, comprovadamente, para o não desenvolvimento de radiodermites, dermatites tópicas e eczemas.

No laboratório da UFC, a professora Tamara realizou diversos testes com óleos vegetais até chegar num produto que é 100% hipoalergênico, ou seja, livres de substâncias químicas que podem causar reações alérgicas na pele ou nas vias respiratórias.

Ineditismo do projeto

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Tamara Gonçalves conta que o ineditismo do projeto é a associação original dos emolientes, cujas composições diferem entre si e atuam de forma sinérgica e eficaz no tratamento do processo inflamatório da pele, com ingredientes quimicamente compatíveis.

Desde o início dos estudos, em 2017, a cientista buscava criar um complexo lipídico, com uma formulação totalmente hipoalergênica, em que as matérias-primas fossem extraídas da natureza de forma consciente e sem derivados de animais.

É um projeto que teve muito estudo científico, que eu iniciei ainda em 2017, mas só em 2019 que consegui realmente colocar em prática. Toda a pesquisa científica foi buscando óleos e manteigas vegetais do nosso Brasil, com a preocupação de fazer um extrativismo natural, e que também fosse possível de reproduzir em larga escala na indústria Tamara Gonçalves Professora da UFC

O produto foi desenvolvido para pacientes em tratamento de radioterapia, especialmente para mulheres com câncer de mama que foram impactadas pelas reações ao tratamento.

"O corpo fica muito fragilizado, e uma das consequências da radioterapia é a radiodermite, quando a pele fica muito ressecada e com queimaduras, a paciente fica com uma sensação de sair da sessão e sentir a sua pele queimar, arder, coçar. É um incômodo muito grande", afirmou Tamara.

Legenda: O produto é totalmente dedicado para peles sensíveis e sensibilizadas Foto: Williany Coelho/UFC/Divulgação

Testes e comprovação científica

O primeiro passo foi selecionar os ingredientes, caracterizá-los e fazer o controle de qualidade das matérias-primas. Até chegar à fórmula ideal, foram inúmeras tentativas.

"Todos os ingredientes foram aprovados para a finalidade que eu queria. Depois, foi um estudo de desenvolvimento, para ver a compatibilidade e, principalmente, a estabilidade da formulação. Feito tudo isso, a gente já passa para o ensaio clínico, que envolve tanto a segurança para o paciente, como a eficácia do produto”, explicou a pesquisadora, que também criou um questionário para saber a aceitação do produto pelo público.

Os resultados, depois de uma análise estatística, foram muito maiores do que Tamara Gonçalves imaginava. No total, 85 pacientes do ICC participaram do ensaio clínico e foram analisadas. As mulheres foram divididas em 2 grupos, sendo um grupo controle e um grupo teste.

A verificação de eficácia do oncocosmético foi realizada por meio de um teste clínico triplo cego - um estudo em que o participante, o avaliador e o analista de dados não sabem qual intervenção está sendo aplicada.

A boa notícia é que, já na terceira semana de uso do produto, foi observado que 95% das pacientes não apresentou nenhum grau de radiodermite e apenas 3% delas apresentou um grau leve da inflamação.

“Esse hidratante vem confirmar que um produto de base científica demonstrou uma eficácia clínica nos pacientes que utilizaram o produto”, sublinhou a professora.

“A associação inédita de óleo de baru, de macaúba e manteiga de tucumã trabalha não só na hidratação, mas também na regulação da produção de filagrina da pele, uma proteína estrutural que ajuda a formar a barreira cutânea. O PH da nossa pele é levemente ácido, e quando há qualquer sensibilização como radiodermite ou dermatites atópicas, esse PH fica básico. Então, a gente conseguiu acompanhar que essa eficácia clínica, do não aparecimento das radiodermites, foi ligada diretamente à regulação da produção de filagrina, que automaticamente regularizou o PH levemente ácido da pele”, completou.

Formulação

O produto é totalmente dedicado para peles sensíveis e sensibilizadas. De formulação 100% sustentável, proporciona uma ação terapêutica, constituída, obrigatoriamente, de ingredientes hipoalergênicos, com ausência de derivados de petróleo, derivados de silicones, sulfatados, etoxilados e propoxilados, parabenos, corantes e de fragrâncias alérgenas.

O oncocosmético também possui características sensoriais agradáveis, com boa espalhabilidade, toque seco, rápida absorção, baixa pegajosidade e fragrância suave, o que resultou na boa aceitação do público.

Legenda: O hidratante terapêutico foi totalmente desenvolvido no Laboratório de Farmácia da UFC Foto: Williany Coelho/UFC/Divulgação

Acolhimento das pacientes

Após anos de pesquisa e dedicação ao projeto, Tamara Gonçalves comemora os resultados positivos. Para a cientista, o cosmético oncológico não entrega apenas a eficácia de um produto contra os efeitos da radioterapia, como também ajuda a acolher as fragilidades e devolver a autoestima das pacientes.

“Esse projeto é o mais importante da minha carreira, porque desde a ideia, o desenvolvimento e a comprovação de eficácia de um produto é muito gratificante. E o mais importante: a gente viu ali que as alunas que participaram desse processo, todo mundo saiu da zona de conforto”, celebrou.

Não estamos só entregando o cosmético, estamos acolhendo uma fragilidade do paciente. Então, foi muito mais do que a entrega de um oncocosmético, foi também receber aquele acolhimento do paciente e de alguma forma ajudá-lo a minimizar as dores, as queimaduras da radioterapia Tamara Gonçalves Cientista da UFC

Processo de patente do produto

Tamara Gonçalves afirmou que já deu entrada no processo de patente do produto junto à UFC. A pesquisadora e a universidade já estão em negociação com indústrias brasileiras a nível nacional para, em breve, comercializar o hidratante terapêutico em todo o País.

A Farmácia Escola da UFC vai disponibilizar o hidratante para pacientes do ICC a um preço social, apenas para cobrir os custos de compra de matérias-primas.

Além da professora Tamara Gonçalves, participaram do projeto os professores da UFC Diego Lomonaco, Selma Mazzetto, Cristiani Lopes, Iara Santiago, Paulo Goberlânio, os médicos do ICC Flávio Bitencourt e Fernando Bastos, e alunos de graduação e pós-graduação da UFC.