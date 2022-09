Câncer de mama: medicamento para tratar a doença é incorporado ao SUS

Pacientes com câncer de mama podem, a partir de agora, contar com o medicamento Trastuzumabe Entansina pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O remédio é indicado em monoterapia (método em que o processo de tratamento é realizado utilizando apenas uma droga ou procedimento) para pacientes classificados no nível HER2-positivo da doença.

A portaria que incorporou o medicamento ao SUS foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (12).

“A tecnologia recebeu recomendação favorável de incorporação ao Sistema Único de Saúde SUS após passar por avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), responsável por assessorar a pasta nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS”, informou o Ministério da Saúde.

Câncer de mama

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2018, mais de 620 mil mulheres morreram de câncer de mama em todo o mundo.

No Brasil, o número total de novos diagnósticos da doença ao ano chega a 60 mil, resultando em uma taxa de incidência de 60/100 mil habitantes.

Em 2017, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) reportou 16.724 mortes em mulheres. No ano de 2018, o Brasil foi o quarto país com a maior incidência em câncer de mama e o quinto em mortalidade.

Estima-se que a incidência entre as brasileiras nos próximos 20 anos terá um aumento de 47%, diz OMS.