Conheça os sintomas da 'Gripe do tomate', nova infecção viral que atinge crianças na Índia

Publicado na última semana, um artigo científico da The Lancet Respiratory Medicine descreve os sintomas da gripe do tomate, nova doença viral que provoca manchas vermelhas na pele. Os primeiros casos foram identificados em maio na Índia, e de lá para cá foram confirmados 82 casos em crianças do país.

A doença provoca erupções e bolhas vermelhas dolorosas em todo o corpo, podendo atingir o tamanho de um tomate. As manchas podem parecer com casos de varíola.

Conforme o artigo científico, a infecção também pode atingir adultos imunossuprimidos, ou seja, que possuem deficiências no sistema de defesa.

Quais os sintomas da gripe do tomate?

Além das manchas vermelhas, os pacientes podem sentir febre alta, fadiga, dores nas articulações, náuseas, vômitos, diárreia e dores no corpo. Uma das hipóteses dos pesquisadores é de que a gripe do tomate possa ser um efeito tardio da chikungunya ou da dengue em crianças.

Outra é que o vírus seja uma variante da doença ‘mão-pé-boca’, infecção que comumente atinge crianças com idades entre 1 e 5 anos e adultos imunocomprometidos.

Qual é o tratamento?

O tratamento da doença se parece com o adotado para outras infecções virais, incluindo medidas como isolamento, repouso, ingestão de líquidos, limpeza da pele para amenizar a irritação, e o uso de paracetamol quando houver febre e dor no corpo.