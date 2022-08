Novo vírus da 'gripe do tomate' causa surto e infecta crianças na Índia; saiba o que é

Um novo vírus apelidado temporariamente de "gripe do tomate" vem causando um surto em crianças de regiões do sul da Índia, de acordo com um artigo da revista científica The Lancet publicado na última semana.

Pelo menos 82 crianças abaixo de 5 anos de idade tiveram registros confirmados entre maio e julho deste ano. Os casos se concentram nos estados de Kerala, Tamil Nadu e Odisha.

A doença foi apelidada de "gripe do tomate" porque provoca erupções e bolhas vermelhas dolorosas em todo o corpo, podendo atingir o tamanho de um tomate. As manchas podem parecer com casos de varíola.

Conforme o artigo científico, a infecção também pode atingir adultos imunossuprimidos, ou seja, que possuem deficiências no sistema de defesa.

Porém, a doença ainda é considerada rara, endêmica (atingindo somente os estados já mencionados) e não oferece risco de morte.

Ainda assim, as autoridades de saúde de Kerala vêm tomando medidas de precaução para monitorar a disseminação da infecção e impedir seu alastramento para as demais regiões da Índia.

Quais são os sintomas da gripe do tomate?

Os pacientes podem sentir febre, fadiga e dores no corpo, além de apresentarem as manchas vermelhas. Uma das hipóteses dos pesquisadores é de que a gripe do tomate possa ser um efeito tardio da chikungunya ou da dengue em crianças.

Outra é que o vírus seja uma variante da doença ‘mão-pé-boca’, infecção que comumente atinge crianças com idades entre 1 e 5 anos e adultos imunocomprometidos.

Qual é o tratamento da gripe do tomate?

O tratamento da doença se parece com o adotado para outras infecções virais, incluindo medidas como isolamento, repouso, ingestão de líquidos, limpeza da pele para amenizar a irritação, e o uso de paracetamol quando houver febre e dor no corpo.

