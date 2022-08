Criança de oito anos morre após infecção por ameba 'comedora de cérebro'

Uma criança de oito anos morreu em Nebraska, nos Estados Unidos, após ser infectada por um tipo raro de ameba, conhecida como ameba "comedora de cérebro". O garoto Eston Scott Gray ficou doente após nadar em um rio no domingo (14). As informações são do Portal iG.

Eston adoeceu e acabou morrendo na quarta-feira (17). No dia seguinte, autoridades de saúde de Nebraska comunicaram sobre a suspeita, que agora foi confirmada.

A ameba em questão é a Naegleria Fowleri, presente em pequenas concentrações na maioria dos cursos d'água. Quando a água é aquecida, porém, ela se prolifera em grandes quantidades e se torna um risco - o que pode acontecer no verão.

A infecção ocorre quando a água sobe pelo nariz. A ameba ataca o nervo olfativo e chega até o cérebro, onde se alimenta dos tecidos cerebrais.

De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o País registrou 154 casos da doença - dos quais apenas 4 dos infectados sobreviveram.

