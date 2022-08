Pilotos dormem em voo e avião deixa de pousar em aeroporto da Etiópia

Um Boeing 737 da Ethiopian Airlines que fazia rota do Sudão até a Etiópia na última segunda-feira (15) não pousou no aeroporto de Adis Abeba porque os dois pilotos estavam dormindo. As informações são do g1.

Segundo dados do site Aviation Herald, especializado em aviação, o voo ET-343 estava com pouso autorizado e em aproximação da pista de pouso, mas a aeronave não desceu, passando a uma altura de 11 mil metros pelo aeroporto.

Contato da torre

A torre de controle tentou contato com os pilotos, mas não obteve resposta. Após passar o aeroporto, um alarme de desconexão do piloto automático tocou na cabine, o que teria feito a tripulação acordar.

Legenda: Dados do Flightaware mostram a aproximação e a volta que os pilotos tiveram que dar antes de pousar Foto: Reprodução / Flightaware

Os pilotos então fizeram o retorno e pousaram o avião sem maiores problemas. A Ethiopian Airlines ainda não se pronunciou sobre o incidente.

