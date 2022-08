Varíola dos macacos provoca necrose em nariz de homem imunossuprimido; entenda

Uma complicação da varíola dos macacos fez com que o nariz de um homem alemão de 40 anos tivesse necrose. Após exames, ele descobriu sofrer com infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), o que fez com que seu sistema imunológico fosse abalado.

O caso foi relatado na revista de medicina "Infection" e é inédito em pacientes acometidos pela monkeypox. Tudo começou com uma ferida vermelha na ponta do nariz, que fez o homem procurar um clínico geral. As informações são do portal Metrópoles.

No entanto, ele foi mandado para casa, pois o profissional de saúde acreditou que fosse somente uma queimadura de sol. Após três dias, a pele do nariz começou a inchar, doer e mudar de cor. Feridas com pus branco apareceram no corpo dele, incluindo na boca e no pênis.

Sistema imunológico enfraquecido

Ao retornar para o hospital, ele fez um teste PCR e foi diagnosticado com varíola dos macacos. Ele buscou uma nova unidade de saúde para receber medicamentos antivirais e acabou descobrindo em exames que tinha sífilis e portava o vírus HIV.

Com os remédios, a maioria das lesões secou e desapareceu, mas a do nariz não. Não há informações sobre o estado de saúde atual do alemão.

Conforme os médicos, a causa da necrose no nariz foi o HIV não tratado, que fez os tecidos do órgão morrerem por falta de circulação de sangue e oxigênio.

Devido ao sistema imunológico enfraquecido pelo HIV, os glóbulos brancos do paciente estão muito baixos e, portanto, sem capacidade de defender o organismo de infecções.