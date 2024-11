Com novo modelo Oreshnik, Rússia é dona do maior arsenal de mísseis balísticos do mundo

A Rússia surpreendeu o mundo ao lançar o novo míssil hipersônico conhecido como Oreshnik na cidade de Dnipro, na Ucrânia. Até esta quinta-feira (21), quando ocorreu o lançamento, a arma era desconhecida pela comunidade internacional, o que demonstra o grande arsenal balístico que o país comandado por Vladmir Putin possui.

De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), a Rússia possui o maior número de mísseis balísticos e de cruzeiro do mundo. O instituto detalha que 11,466 deles foram lançados contra o vizinho ucraniano, no confronto que perdura há mais de dois anos.

O CSIS também cita que o arsenal russo possui mísseis dos mais variados tipos, inclusive os intercontinentais, o que significa que podem chegar até a Europa ou Estados Unidos. Alguns deles também possuem capacidade nuclear, como o Oreshnik.

Apesar da ameaça, o armamento usado no ataque da quinta-feira não estava equipado com uma ogiva nuclear, segundo uma fonte da Força Aérea ucraniana confirmou à agência de notícias AFP. Contudo, em declaração televisionada para o povo russo nesta sexta-feira (22), Putin ordenou a construção de um arsenal reserva do míssil, que pode conter uma fonte nuclear.

Veja abaixo modelos de mísseis russos catalogados pelo CSIS:

SSC-7 (alcance: 300 km)

(alcance: 300 km) P-800 Oniks ( alcance: 300 km)

alcance: 300 km) Iskander-M (alcance: 500 km)

(alcance: 500 km) Kh-47M2 Kinzhal (alcance: entre 1.500 e 2.500 km)

(alcance: entre 1.500 e 2.500 km) 3M14 Kalibr (alcance: entre 1.500 e 2.500 km)

(alcance: entre 1.500 e 2.500 km) RS-26 Rubezh -- alcance: entre 2.000 e 5.800 km

-- alcance: entre 2.000 e 5.800 km R-27 Zyb -- alcance: entre 2.400 e 3.200 km

-- alcance: entre 2.400 e 3.200 km RK-55 Granat -- alcance: entre 2.400 e 3.000 km

-- alcance: entre 2.400 e 3.000 km SSC-8 -- alcance: 2.500 km

-- alcance: 2.500 km Kh-55 -- alcance: 2.500 km

-- alcance: 2.500 km Kh-101 -- alcance: entre 2.500 e 2.800 km

-- alcance: entre 2.500 e 2.800 km RSD-10 Pioneer -- alcance: 5.000 km

-- alcance: 5.000 km Avangard -- alcance: maior que 6.000 km

-- alcance: maior que 6.000 km R-29 Vysota -- alcance: 6.500 km

-- alcance: 6.500 km Bulava -- alcance: 8.300 km

-- alcance: 8.300 km R-29RM Shtil -- alcance: 11.000 km

-- alcance: 11.000 km Topol-M -- alcance: 11.000 km

-- alcance: 11.000 km Topol -- alcance: maior que 11.000 km

-- alcance: maior que 11.000 km RS-24 Yars -- alcance: 10.500 km

-- alcance: 10.500 km UR-100N -- alcance: 10.000 km

-- alcance: 10.000 km RS-28 Sarmat -- alcance: maior que 10.000 km

-- alcance: maior que 10.000 km R-36 Satan -- alcance: entre 10.200 e 16.000 km

Poder de destruição

Segundo informações do g1, os mísseis listados acima, a maioria deles tem a capacidade de carregar uma ogiva nuclear. Eles são capazes de suportar entre 0,1 e 0,8 megaton de explosivos. Para se ter uma ideia, a Little Boy, bomba usada nos ataques contra o Japão no fim da 2ª Guerra Mundial, possuía 0,015 megatons, 53 vezes menos potentes do que o arsenal Russo.

Para se proteger da ameaça russa, a Ucrânia está equipada com sistemas Patriot americanos -- com os quais afirma já ter interceptado vários mísseis hipersônicos Kinjal, classificados de "invencíveis" pelo Kremlin -- e seu equivalente franco-italiano Samp/T, mas em número bastante reduzido, para proteger todas as suas cidades.

A utilização de armamento americano pelos ucranianos, inclusive, foi um dos motivos do ataque lançado por Putin contra a Ucrânia. O líder russo considera o uso de desses arsenais como uma entrada formal dos Estados Unidos e do Reino Unido no conflito.

Em meio à tensão internacional sobre uma possível guerra nuclear, Putin ainda flexibilizou esta semana a construção de mais armas com capacidade de destruição em massa. O anúncio levantou temores na comunidade internacional, que aguardam o próximo passo do país europeu.