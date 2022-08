Fortaleza registra transmissão comunitária de varíola dos macacos, diz Sesa

Fortaleza já registra transmissão comunitária do vírus da varíola dos macacos, segundo informou a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) nesta quarta-feira (17). Isso significa que a população da Capital já transmitiu a doença dentro do próprio município.

Até esta quarta-feira, a Capital tinha registrado 20 casos da doença. Desse total, oito são autóctones, ou seja, de transmissão local, o que configura indicativo da transmissão comunitária do vírus no município. Em todo Ceará são 23 casos da doença, ainda de acordo com a Secretaria.

Conforme informações do Ministério da Saúde, isso ocorre quando as pessoas contraem a doença sem viajar para um local onde ela é endêmica.

Infecção

A principal forma transmissão da varíola dos macacos ocorre por contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.

Úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser infectantes, o que significa que o vírus pode ser transmitido por meio da saliva. A infecção também pode ocorrer no contato com objetos recentemente contaminados, como roupas, toalhas, roupas de cama, ou objetos como utensílios e pratos.