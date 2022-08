Sobe para 23 o número de casos de varíola dos macacos no Ceará; Fortaleza tem 20 registros

Atualizada às 17h18

Subiu para 23 o número de casos confirmados de varíola dos macacos no Ceará, de acordo o mais recente boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), nesta quarta-feira (17).

Ainda conforme a Sesa, Fortaleza soma 20 casos. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou, também nesta quarta, que a Capital possui 19 pacientes com a doença. Desse modo, novos balanços ainda podem sair nos próximos dias.

Dos casos de Fortaleza, oito são autóctones, ou seja, de transmissão local, configurando indicativo da transmissão comunitária do vírus no município

Além da Capital, há registro de pacientes que tiveram confirmação para a doença nos municípios de Russas, Jijoca de Jericoacoara e Sobral. Todos são do sexo masculino, com idades entre 18 e 43 anos.

Casos em Fortaleza

De acordo com o monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 41 casos ainda estão em investigação na Capital cearense. Todos os casos são de pessoas do sexo masculino, com faixa etária entre 20 e 59 anos.

Conforme os dados extraídos pela Célula de Vigilância Epidemiológica da SMS, oito casos foram de transmissão local, enquanto oito foram importadas — pessoas que estiveram em outros estados ou países —. Três casos ainda necessitam de esclarecimento.

No total, Fortaleza teve 98 notificações de casos suspeitos. Destes, 38 foram descartados.

Veja o número de casos confirmados por bairro:

Aldeota: 2 casos

Itaperi: 2 casos

Joaquim Távora: 2 casos

Álvaro Weyne: 2 casos

Meireles: 1 caso

Presidente Kennedy: 1 caso

Rodolfo Teófilo: 1 caso

Vila União: 1 caso

Conjunto Ceará: 1 caso

Messejana: 1 caso

Jangurussu: 1 caso

Parque Santa Maria: 1 caso

Conjunto Esperança: 1 caso

Bela Vista: 1 caso

Serrinha: 1 caso

***O balanço por bairros considera apenas o registro divulgado pela SMS anteriormente. Desta forma, constam apenas 19 casos.

