Novos sintomas da Varíola dos Macacos são revelados por estudo; saiba quais são

Um estudo publicado pelo "The New England Journal of Medicine" incluiu feridas na região genital, no ânus e na boca dos infectados como novos sintomas da varíola dos macacos.

Dos 528 casos da enfermidade investigados em 16 países, 10% tiveram apenas lesões nas regiões genitais e 15% reclamaram de dores anais.

Segundo o artigo, o surto global da monkeypox sugere alterações nos aspectos biológicos do vírus, mudanças no comportamento humano ou ambos.

"Tais mudanças podem ser impulsionadas pelo declínio da imunidade à varíola, relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19, retomada de viagens internacionais e interações sexuais associadas a grandes reuniões”, explica.

Transmissão

A doença é causada por um vírus, que pode ser transmitido a seres humanos por meio do contato com animal, pessoa ou material corporal infectado. Apesar do nome, o surto não tem relação com macacos, alerta o Ministério da Saúde (MS).

Outros sinais são:

dor de cabeça

dor nas costas ou musculares

inflamações nos nódulos linfáticos

calafrios

exaustão

Os sinais e sintomas da monkeypox duram de 2 a 4 semanas, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), e desaparecem por conta própria, sem tratamento.

O período de incubação do vírus monkeypox é “tipicamente de 6 a 16 dias”, mas pode chegar a 21 dias, como explica o Ministério da Saúde. Ou seja, esse é o período que o paciente pode manter sem sintomas após ter contraído o vírus.