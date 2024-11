Quem venceu a Prova do Fazendeiro em A Fazenda nesta quarta (20)? Veja como foi a disputa

Sasha Bali, Babi Muniz e Gui Vieira disputaram a Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 16" na noite desta quarta-feira (20). A dinâmica exigiu agilidade e memória dos participantes. Gui Vieira teve o melhor desempenho e se tornou o fazendeiro da semana. Com isso, o peão escapou da zona de eliminação e ainda subiu para a sede com os poderes do chapéu.

Albert, que já está na Roça, não disputou a prova porque foi vetado. Com o resultado da dinâmica, Sacha e Babi se juntam ao jogador em mais uma disputa na temporada pela permanência no reality.

O menos votado pelo público será eliminado durante a transmissão ao vivo nesta quinta-feira (21) na Record TV.

COMO FOI A PROVA DO FAZENDEIRO

A prova contou com a memória e agilidade dos participantes. Na primeira fase, os peões precisavam memorizar os produtos que apareciam no telão, depois tinham que procurá-los nas prateleiras e, então, colocá-los nos carrinhos do mercado. Caso acertassem os produtos, acumulavam pontos. Quem pontuasse mais avançava na disputa.

Sacha levou a pior, e Babi e Gui Vieira foram classificados para a segunda e última fase. Nesta etapa, os participantes tinham de decorar as posições de 12 produtos e colocá-los em seus respectivos lugares na estante. Gui Vieira colocou à prova suas habilidades de memória e levou a melhor na disputa, tornando-se fazendeiro da semana e escapando da roça.