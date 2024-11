Quem é Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão presa pela Polícia Civil de São Paulo

Presa por envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, Natacha Horana, de 33 anos, é ex-bailarina do Faustão e trabalhou com o apresentador entre os anos de 2015 e 2022, na TV Globo e na Band.

A influenciadora já foi musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2024 e também já saiu na Gaviões da Fiel em São Paulo e Mocidade Independente de Padre Miguel, segundo informação da Quem.

Natacha foi presa pela Polícia Civil de São Paulo em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

A ex-bailarina do Faustão está sendo acusada de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas.

Durante a prisão, conforme o Extra, os oficiais apreenderam R$ 119.650 reais em dinheiro, um carro de luxo e bolsas, onde as notas foram encontradas. Também foram apreendidos quatro celulares, um notebook, duas câmeras fotográficas, dois relógios, um colar, um HD externo, e diversos documentos.

Em nota à imprensa publicada nas redes sociais, a equipe da dançarina diz que a prisão dela é abusiva e injusta. Segundo o comunicado, Natacha foi presa porque há anos conheceu uma pessoa envolvida na investigação.

"A defesa da modelo e bailarina Natacha Horana Silva esclarece que, de forma abusiva e injustificada, ela acabou sendo injustamente envolvida em investigação apenas porque, anos atrás, acabou conhecendo uma das pessoas investigadas. Conforme se demonstrou no processo, sua menção e prisão foi um equívoco porque ela jamais praticou qualquer ato ilícito, direto, indireto ou colaborativo", diz o comunicado.

Polêmicas

Essa não é a primeira vez que Natacha é presa. Em julho de 2020, no auge da pandemia da Covid-19, ela foi detida durante uma festa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Ela se envolveu numa confusão com agentes da Guarda Municipal e foi algemada. Na época, quando ainda trabalhava com Faustão, ela negou a confusão e tentativa de agressão. A bailarina chegou a ficar um tempo afastada do dominical, mas retornou.

Em janeiro de 2023, a influenciadora foi resgatada de uma lancha em chamas. Ela estava em uma embarcação que pegou fogo durante um passeio em Fernando de Noronha (PE). Segundo Natacha, o barco era alugado e começou a incendiar logo no início do passeio. Ela estava com duas amigas e, após o resgate, todas foram encaminhadas ao hospital por inalarem muita fumaça.

Já em julho do mesmo ano, durante participação no podcast "FamaCast", Natacha afirmou que outras bailarinas do Faustão fizeram um abaixo-assinado para retirá-la do balé.

Ela contou que o apresentador ficou sabendo da pretensão das outras dançarinas: "Uma vez, eu contei para ele. Isso depois de muitos anos. Ele falou: "Isso acontece, inveja, você é maravilhosa. Bola para frente e você está aqui', teria dito o apresentador, segundo Natacha.