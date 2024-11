Ex-bailarina do Faustão é presa por envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, de 33 anos, foi detida em São Paulo por envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu nesta terça-feira (19), após a Polícia Civil de SP cumprir um mandado de prisão preventiva contra a influenciadora. Conforme a revista Quem, ela também está sendo investigada por suposta relação com organizações criminosas.

Entre 2015 e 2022, Natacha integrou o balé oficial do programa " Domingão com Faustão", na TV Globo. Concentrando mais de um milhão de seguidores no Instagram, foi acusada de "enriquecimento ilícito".

"A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) com o apoio de agentes da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte", detalhou a Secretaria da Segurança Pública.

No local, foram apreendidos diversos documentos, assim como quatro celulares, um notebook, duas câmeras fotográficas, dois relógios, um colar, um HD externo.

"Além disso, os agentes localizaram R$ 119.650,00 em espécie. Um veículo Mercedes-Benz C300 também foi apreendido no local. A capturada alegou que o automóvel era emprestado e o bem aguarda a apresentação do responsável legal. O caso foi registrado como captura de procurado e cumprimento de mandado de busca e apreensão". Secretaria da Segurança Pública Nota oficial

A equipe da artista ainda não se pronunciou sobre o caso. Já a Agência Premar, responsável pelas vendas da influenciadora, detalhou que a equipe foi surpreendida com a prisão.