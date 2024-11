Quem era Paul Teal? Relembre trajetória do ator de 'The Walking Dead' e 'One Tree Hill'

A morte do ator Paul Teal, de 35 anos, deixou muitos fãs e internautas chocados. A informação foi confirmada pela noiva do artista, Emilia Torello, nas redes sociais, nesta segunda-feira (18).

Nascido em Wilmington, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, Paul começou a vida artística aos 12 anos. Anos depois, ele ficou conhecido por interpretar Josh Avery em "One Tree Hill", série de drama que durou nove temporadas, entre 2003 e 2012.

O artista também esteve no elenco de "The Walking Dead: Um Novo Universo", "Águas Profundas", "Rua do Medo: 1978 – Parte 2", da Netflix e "Lances da Vida". O trabalho mais recente do ator foi no filme "Lilly", que estreou em outubro deste ano.

Mesmo com os projetos na televisão, o ator também interpretava papéis em peças de teatro, como "Newsies", 'Sweeney Todd" e "Rent", famoso musical da Broadway.

Como Paul Teal morreu?

Nesta terça-feira (19), o site americano TMZ divulgou que Paul faleceu após tratamento contra um câncer no pâncreas. O veículo ainda informa que o ator foi diagnosticado em abril deste ano e que ele teria morrido na última sexta-feira (15), em um hospital em Raleigh, na Carolina do Norte, onde estava internado.

Anteriormente, nenhum membro da família de Paul havia se pronunciado sobre as causas da morte, porém, no anúncio desta segunda (18), Emilia contou que o marido "lutou bravamente sem falhar".

"Enquanto uma parte de mim morreu com você, eu prometo lutar para encontrar alegria na vida tão arduamente quanto você lutou para viver todos os dias", escreveu a companheira do artista.

Nas redes sociais, a colega de elenco do profissional em "One Tree Hill", a atriz Bethany Joy Lenz, detalhou que o ator era o "tipo de cara que iluminava uma sala sem tentar".

Ela contou que o conheceu quando produzia o musical "Diário De Uma Paixão", em 2006, na qual ele estrelou como o personagem principal Noah Calhoun, antes de ambos se reencontrarem no set da série adolescente em 2010.