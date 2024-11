Ator Paul Teal, da série 'One Tree Hill', morre aos 35 anos

O ator Paul Teal, conhecido por compor o elenco de produções como a série "One Tree Hill" e o filme "Águas Profundas", morreu aos 35 anos, na última sexta-feira (15), em decorrência de um câncer. A informação sobre o falecimento foi divulgada nessa segunda-feira (18) pela noiva dele, Emilia Torello, nas redes sociais.

"Você foi levado muito cedo, em uma batalha que você lutou bravamente sem falhar. Enquanto uma parte de mim morreu com você, eu prometo lutar para encontrar alegria na vida tão arduamente quanto você lutou para viver todos os dias", escreveu a companheira do artista.

“O mundo tem sorte de ter tido um momento com Paul Teal, e eu sou a pessoa mais sortuda nele, porque eu pude te chamar de meu. Eu te amarei para sempre”, completou.

Teal ficou famoso em 2010, quando participou da 7ª temporada da série "One Tree Hill" — intitulada "Lances da Vida" no Brasil —, na qual interpretou o personagem Josh Avery. Ao longo da cerreira, ele também atuou em papéis nos filmes "Águas Profundas" (2022) e "Rua do Medo: 1978 - Parte 2" (2021).

Veja também Zoeira JJ morre em Outer Banks? Saiba mais sobre final dramático da 4ª temporada da série da Netflix Zoeira Filme sobre a vida de Amy Winehouse está disponível no streaming; veja onde assistir Zoeira Perfil oficial do Oscar publica foto de Fernanda Torres e brinca nos comentários: ‘Ela é mãe'

Nas redes sociais, a colega de elenco do profissional em "One Tree Hill", a atriz Bethany Joy Lenz, detalhou que o ator era o "tipo de cara que iluminava uma sala sem tentar". Ela contou que o conheceu quando produzia o musical "Diário De Uma Paixão", em 2006, na qual ele estrelou como o personagem principal Noah Calhoun, antes de ambos se reencontrarem no set da série adolescente em 2010.

“Com seu senso de humor modesto e disposição para mergulhar completamente em qualquer personagem, Paul era perfeito para o papel. Era uma alegria trabalhar com ele em qualquer ambiente e tão generoso”, escreveu ela. “Ele era jovem demais para morrer. Jovem demais. Estou arrasada. Paul, seu tempo aqui foi como um romance de verão para todos nós que o conhecemos, especialmente se apenas por uma temporada. Explosivo, emocionante, profundamente comovente e inesquecível", lamentou.

Além de "One Tree Hill", o ator também integrou o elenco de séries como “Good Behavior” (2016), “Outer Banks” (2020) e “The Walking Dead: Um Novo Universo" (2020). Entre os trabalhos mais recentes do artista estão os papéis em “Descendentes: A Ascensão de Copas” e “Lilly”, ambos lançados neste ano.

Segundo informações do portal CNN, antes de falecer, Teal gravou cenas para o suspense "The Hunting Wives”, que tem previsão de lançamento em 2025.