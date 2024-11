Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de novembro

Hoje, 19 de novembro de 2024, marca um dia significativo na astrologia. Plutão, após 20 anos em Capricórnio, entra definitivamente em Aquário, onde permanecerá até 2043. Este trânsito de Plutão em Aquário é considerado um dos mais impactantes, pois combina a profundidade transformadora de Plutão com a natureza revolucionária e tecnológica de Aquário. Espera-se que este período traga inovações significativas, avanços tecnológicos e mudanças sociais profundas.



Além disso, a Lua em aspecto com Saturno sugere um dia que requer disciplina e compromisso. É aconselhável focar em tarefas significativas e evitar distrações com assuntos triviais.



Portanto, este é um momento propício para abraçar as transformações e manter o foco em objetivos importantes, aproveitando as energias astrológicas que favorecem mudanças profundas e estruturadas. A seguir, uma visão geral de como cada signo pode ser impactado a partir de hoje (e nos próximos 20 anos) pela entrada definitiva de Plutão em Aquário:

Signo de Câncer hoje

É hora de liberar cargas emocionais do passado. Este trânsito facilita a cura de feridas antigas, permitindo que você se abra para relacionamentos mais saudáveis e autênticos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.