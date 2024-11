The Game Awards 2024: veja os indicados para a maior premiação dos videogames

O The Game Awards (TGA), a maior premiação da indústria dos jogos eletrônicos, revelou os indicados para a edição de 2024. As quase 30 categorias foram apresentadas pelo apresentador e jornalista Geoff Keighley, nessa segunda-feira (18). Os prêmios serão entregues em 12 de dezembro, em Los Angeles.

Os grandes destaques entre os indicados para a 10ª edição do evento foram Final Fantasy VII Rebirth e Astro Bot, com sete nomeações cada. Outros títulos de grande sucesso em 2024 também estão presentes na lista, como o remake Silent Hill 2, Metaphor e a aposta da Playstation, Astrobot.

Já entre as surpresas para esta premiação estão jogos que poucos fãs esperavam que fossem nomeados, mas que acabaram lembrados em algumas categorias. Star Wars: Outlaws, por exemplo, foi considerado um "fracasso" pelo estúdio Ubisoft após o lançamento, mas apareceu indicado como melhor Jogo de Aventura e melhor Jogo de Inovação em Acessibilidade.

O mesmo aconteceu com a aguardada continuação da saga Hellblade, Senua's Saga: Hellblade 2, um dos poucos jogos exclusivos da Microsoft para este ano. O título foi indicado em três categorias: Jogos de Impacto, Melhor Narrativa e Design de Áudio.

Seis jogos competem para o título de Jogo do Ano, ponto alto do evento: Elden Ring Shadow Of The Erdtree, Black Myth: Wukong, Astro Bot, Balatro, Final Fantasy 7 Rebirth e Metaphor: ReFantazio.

Veja também Geek Free Fire faz parceria com Matuê e lança clipe e pacote de voz do cearense Geek Hello Kitty é uma gata ou uma garotinha? Conheça curiosidades sobre personagem que completa 50 anos

Confira a lista completa dos indicados:

Jogo do Ano

ASTRO BOT

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Melhor Direção

ASTRO BOT

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Melhor Narrativa

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Senua's Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Melhor Direção de Arte

ASTRO BOT

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Melhor Trilha Sonora

ASTRO BOT

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Melhor Design de Som

ASTRO BOT

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy VII Rebirth

Senua's Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Melhor Atuação

Briana White — Final Fantasy VII Rebirth

Hannah Telle — Life is Strange: Double Exposure

Humberly Gonzalez — Star Wars Outlaws

Luke Roberts — Silent Hill 2

Melina Juergens — Senua's Saga: Hellblade II

Jogos de Impacto

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua's Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

Melhor Jogo “Contínuo”

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Melhor Jogo Independente

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Melhor Estreia de Jogo Independente

Animal Well

Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

O Escudeiro Valente

Melhor Suporte à Comunidade

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man's Sky

Melhor Jogo Mobile

AFK Journey

Balatro

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Pokémon TCG Pocket

Melhor Jogo VR/AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard Wrath 2

Batman: Arkham Shadow

Metal: Hellsing VR

Metro Awakening

Melhor Jogo de Ação

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Stellar Blade

Melhor Jogo de Ação/Aventura

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

Zelda: Echoes of Wisdom

Melhor RPG

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Melhor Jogo de Luta

Dragon Ball: Sparking ZERO!

Granblue Fantasy Versus: Rising

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Melhor Jogo para a Família

ASTRO BOT

Princess Peach Showtime

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

O Escudeiro Valente

Melhor Jogo de Simulação/Estratégia

Age Of Mythology: Retold

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Melhor Jogo de Esportes/Corrida

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Melhor Jogo Multiplayer

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Jogo Mais Aguardado

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto VI

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Melhor Adaptação

Arcane

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Como funciona o The Game Awards?

Legenda: Criador do evento ficou conhecido por escrever artigos sobre os bastidores da criação de jogos famosos, como "Half-Life 2", "Portal 2" e "Half-Life: Alyx" Foto: Divulgação

Conhecido como o "Oscar dos vídeo games", o TGA busca ser a principal referência no ramo de premiações para os jogos eletrônicos. Ele foi criado em 2014 pelo jornalista Geoff Keighley, que também apresenta o evento, de maneira quase independente, após nenhum canal de televisão aceitar transmitir a cerimônia.

Com foco em reconhecer jogos que "fornecem as melhores experiências em todos os quesitos técnicos e criativos", a premiação conta com um time de representantes de fabricantes de hardware, como Microsoft, Playstation, Sony e Nintendo, e de jornalistas que nomeiam e votam nos títulos indicados.

Os vencedores são determinados por um voto misto entre o júri (que equivale a 90% dos resultados finais) e o voto do público (equivalente a 10%). Os espectadores podem votar nos títulos preferidos através do site da premiação. Na última edição do TGA, em 2023, mais de 118 milhões de espectadores assistiram o evento em tempo real.