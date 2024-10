Free Fire faz parceria com Matuê e lança clipe e pacote de voz do cearense

O cearense Matuê acaba de se aliar a um dos maiores games do mundo, o Free Fire. Dentro do jogo, os gamers podem usar a voz do trapper na montagem de personagens. Conforme campanha de divulgação, outros elementos ligado ao artista serão lançados na plataforma.

Para o jogo, Matuê gravou as frases: "Achei o cogu!", "Bolei um plano", "Passa pra Mim" e "Subiu pra cabeça".

Veja campanha:

Legenda: Emote de Matuê em game mobile Foto: Reprodução/Free Fire

Foto: Reprodução/Free Fire

Também foi criado uma emote para usar em qualquer personagem. Na animação, o usuário consegue flutuar.

A parceria da produtora Garena segue a linha de colaborações anteriores do Free Fire com figuras icônicas da música e entretenimento do Brasil, como Alok e Anitta. O País soma milhares de jogadores dentro da plataforma.

Trapper lançou música 'Bang, Bang'

No sábado (19), no canal oficial da Garena no YouTube, foi lançada a canção "Bang, Bang". A letra é assinada por Matuê.

A produção audiovisual traz o cearense em cenários do jogo. No início do clipe, ele aparece pulando de um avião — semelhante ao começo de cada partida do game.

A composição leva rimas e expressões voltadas a jogadas do Free Fire. O cantor aparece ainda em meio a armas e veículos do jogo mobile.