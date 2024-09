Trailer do live-action de Minecraft é divulgado com Jack Black e Jason Momoa; assista

O trailer do live-action de Minecraft foi divulgado nesta quarta-feira (4) com os atores Jason Momoa e Jack Black. No Brasil, a produção vai se chamar "Um Filme Minecraft" e chegará aos cinemas no dia 3 de abril de 2025.

Jack Black vive Steve, o personagem principal de Minecraft. Foi revelado ainda como será o visual de Creepers, Pinglins e outras criaturas da franquia de jogos, além do primeiro pôster oficial do filme.

De acordo com a sinopse oficial, “quatro desajustados” chamados Garrett, Henry, Natalie e Dawn são transportados ao mundo de Minecraft para viver aventuras e desvendar mistérios.

Minecraft virou um fenômeno mundial por permitir que os jogadores construam mundos inteiros usando apenas blocos.

Assista ao trailer

Elenco e direção

A direção do filme ficou por conta de Jared Hess. No elenco, estão ainda Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Danielle Brooks (Orange is the New Black), Jemaine Clement (O Que Fazemos nas Sombras), Emma Myers (Wandinha) e Jennifer Coolidge (The White Lotus).