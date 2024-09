Documentário sobre Priscila Belfort deve estrear em plataforma de streaming neste mês

A série "Volta, Priscila", que abordará o desaparecimento de Priscila Belfort, deve estrear no catálogo do Disney+ neste mês de setembro. Ainda não foi divulgada a data em que a série fará a estreia na plataforma, mas a previsão é que seja no dia 25.

Priscila Belfort desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004. Na época, a irmã do lutador Vitor Belfort trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro e foi sequestrada ao deixar o local para o horário de almoço. Desde então, ela nunca mais foi vista.

A produção deve mostrar a busca de respostas da família Belfort sobre o que ocorreu com Priscila, ressaltando o mistério do desaparecimento e do paradeiro da jovem. Além disso, a investigação policial deve ganhar destaque, mostrando as pistas colhidas e as participações no caso.

Priscila tinha 29 anos na época do desaparecimento e hoje teria 49. Nunca foi feito um pedido de resgate pela liberação da vítima, algo que foi pontuado desde o início das apurações. A Polícia aponta o caso como um possível assassinato, mas a família acredita que a irmã de Vitor segue viva.

A série foi criada por Eduardo Rajabally, com pesquisa de Bruna Rodrigues e colaboração da família Belfort.