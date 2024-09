Atores de Fred e Daphne, da franquia 'Scooby-Doo', comemoram 22 anos de casamento

O casal de atores Sarah Michelle Gellar, 47, e Freddie Prinze Jr, 48 — ícones da cultura pop dos anos 19990 e 2000 — publicou foto no Instagram em comemoração ao 22º aniversário de casamento. Eles, que se conheceram no set do filme "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado" e ficaram mundialmente famosos pelo filme "Scooby-Doo", selaram união no dia 1º de setembro de 2002.

Com uma foto sorridente, a intérprete da "Buffy, a caça-vampiros" escreveu na legenda: "22 @realfreddieprinze", seguida de alguns emojis com tema de casamento.

O casal teve o primeiro contato no set em 1997 — mas não foi amor à primeira vista. Em entrevista à People, em 2001, o ator de "Ela é Demais" admitiu que ambos "realmente não gostavam um do outro" no começo.

Mas a relação mudou quando se conheceram melhor. "Um dia eu a levei para a academia", disse Prinze na época. "Nós conversamos no caminho, e ela era uma garota legal".

Do casamento, o casal gerou dois filhos: Charlotte, de 14 anos, e Rocky, de 11 anos.