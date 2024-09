Quem saiu do Estrela da Casa? Veja como foi a terceira eliminação do reality nesta terça (3)

Califfa foi o terceiro participante eliminado do reality show Estrela da Casa, na noite dessa terça-feira (3), na Batalha do programa. Ele deixou a competição ao receber 11,76% da média de votos, menor percentual da berlinda.

Com o resultado, que confirmou a enquete do Diário do Nordeste, os competidores Nick Cruz e Nicole Louise se salvaram, ao conquistar, respectivamente, 33,01% e 55,23% da média da preferência do público.

Antes da eliminação, durante a dinâmica Festival, Califfa cantou a canção "Cuidado", do rapper Gaab.

No palco, ainda se apresentaram Lucca, além de Ramalho, Unna X e Gael Vicci, que eram estrela da semana, dona do palco e hitmaker respectivamente.