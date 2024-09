Marcos e Belutti consolam Ramalho após rapper esquecer a letra em performance do 'Estrela da Casa'

Ramalho, um dos participantes do reality "Estrela da Casa", da TV Globo, chorou após esquecer o treco de uma música que compôs para se apresentar ao lado de Marcos e Belutti na Jam Session, na última segunda-feira (2). O artista foi consolado pela dupla sertaneja.

O participante havia escrito um trecho para a música "Lapada Dela", do Grupo Menos é Mais e Matheus Fernandes, e que seria apresentada ao lado de Marcos e Belutti. No entanto, na hora do ao vivo, o artista acabou esquecendo a letra.

Após a transmissão, o rapper caiu em lágrimas e foi consolado por Nick Cruz, que disse que teria sido pior se o artista tivesse parado de cantar e não tivesse tentado improvisa a letra.

Depois, Marcos e Belutti conversaram com Ramalho. "O que rolou aqui de você esquecer a letra, te deu uma oportunidade de mostrar o seu improviso. Você transformou o limão em uma limonada. Chore de alegria. Só acontece o que é para acontecer, fique em paz e se alegra de estar aqui, curte o momento que foi tudo bem, de verdade", disse Marcos.