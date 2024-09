Lotofácil da Independência: saiba até quando pode jogar em 2024

As apostas para a 13ª edição da Lotofácil da Independência, que sorteará um prêmio estimado em R$ 200 milhões em 2024, devem ser encerradas às 18h de 9 de setembro, mesmo dia em que a Caixa Econômica Federal fará o sorteio do prêmio. Uma aposta simples, com 15 dezenas das 25 disponíveis no volante, custa R$ 3.

Quem desejar mais chances pode escolher até 20 números, mas o valor total é alterado a cada número extra. No caso de uma aposta com 17 dezenas, por exemplo, custa R$ 408. Já para apostar 20 dezenas, o valor é de R$ 46,5 mil.

Segundo o jornal O Globo, algumas dezenas apareceram menos ao longo dos últimos sorteios da Lotofácil da Independência, que foi criada em 2012. Os números em questão são: 11 - 15 - 16 - 19. Eles saíram quatro vezes cada em 12 edições.

Diferente dos demais sorteios da Caixa, a Lotofácil da Independência só aceita apostas até as 18h do dia do sorteio. No caso dos outros, elas podem ser realizadas até as 19h.

Em 2023, o prêmio total da Lotofácil da Independência foi de R$ 177, 6 milhões dividida entre 79 apostas. Os números foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.