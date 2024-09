Lotofácil da Independência: saiba quais estados tiveram ganhadores em 2023

A Lotofácil da Independência 2024 será sorteada no próximo dia 9 de setembro e o período de apostas está aberto. A expectativa é de que o prêmio nesta edição seja em torno de R$ 200 milhões.

No ano passado, a loteria teve 65 jogos ganhadores em 16 estados brasileiros. Eles dividiram o prêmio de R$ 192.110.930,05. Fortaleza, inclusive, teve um bolão ganhador com 30 apostadores.

As apostas com 15 acertos foram registradas no Distrito Federal e nos estados de: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Foram ainda seis apostas feitas no canal eletrônico da Caixa.

Os números sorteados foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. Na segunda faixa de premiação, 8.695 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.755,69 cada.

Considerando todas as cinco faixas, a Lotofácil da Independência de 2023 premiou mais 23 milhões de apostadores.

