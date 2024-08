Como jogar na Lotofácil da Independência? Veja como funciona a aposta

O prêmio principal na Lotofácil da Independência 2024 deve chegar a mais de R$ 200 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal, e irá para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. A aposta mínima custa R$ 3.

As apostas já estão sendo feitas, em volante específico, nas casas lotéricas de todo o País, pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O sorteio será realizado no dia 9 de setembro, com resultado a ser anunciado a partir das 20h.

A Lotofácil da Independência, assim como outros sorteios especiais da Caixa, não acumula. Caso nenhum participante acerte as 15 dezenas, a quantia é dividida entre os acertadores na faixa das 14 dezenas, e assim por diante.

Como jogar na Lotofácil da Independência?

Cada aposta simples custa R$ 3. Para jogar, basta marcar no mínimo 15 números dentre os 25 disponíveis no cartão. Quem quiser também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 15, 14, 13, 12 e 11 dezenas.

O apostador também pode adicionar mais um número ao jogo, marcando 16 dezenas. Caso escolha essa opção, o valor da aposta sobe para R$ 48.

Também existe a possibilidade de realizar apostas em grupo para aumentar as chances de ganhar na Lotofácil da Independência 2024, realizando os conhecidos "bolões". Assim, mais jogos podem ser feitos com mais dezenas marcadas, chegando ao total de 20 números marcados entre os 25 disponíveis, o que é o limite estabelecido para essa modalidade.