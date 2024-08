Senador diz que projeto para regulamentar jogos de azar e apostas deve ser votado até setembro

Em meio às discussões sobre a regulamentação dos jogos de azar e apostas, o senador Irajá Abreu (PSD-TO) declarou que o texto está "maduro" e será discutido no Senado antes da votação. Abreu, que é relator do projeto de lei das bets esportivas, disse que está confiante para a aprovação.

Conforme O GLOBO, o texto deve ser votado até setembro.

"A matéria está pronta, está madura. Estou muito confiante de que temos os votos suficientes para aprovar essa matéria e entregar ao povo brasileiro um arcabouço, um ambiente novo de negócio, com regras claras e que possa convidar gente séria a atuar neste segmento que hoje está dominado e está sendo controlado pelo crime organizado", disse.

Durante o seminário “Desafios e regulamentação das bets e cassinos”, realizado pela Editora Globo, o senador debateu detalhes do andamento do texto.

Ele estava acompanhado do ministro Celso Sabino; do presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal, Magnho José Santos; e do presidente da Loterj, Hazenclever Lopes Cançado.