Produtores de assentamento aumentam vendas na Expoece e faturam mais de R$ 100 mil

Destaque na última Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece), encerrada no último domingo (17), a cooperativa Copaglam, originada do assentamento Lagoa do Mineiro, do Movimento Sem Terra (MST), em Itarema, comemora o faturamento superior a R$ 100 mil.

Instalada em um dos principais pontos do parque de exposições, a Casa de Farinha, a cooperativa realiza vendas o ano todo, mas vê a demanda crescer exponencialmente na semana do evento

Os produtores vendem uma série de produtos a base de mandioca, como farinha branca, goma, beiju e tapioca feita na hora. José Valderi, de 59 anos, conta que a possibilidade de vender para um grande público viabilizou o crescimento da comunidade.

“No interior, antes da produção para agricultura, era roça. A tradição existe ainda hoje. Trazendo para vender aqui em Fortaleza a gente consegue faturar um pouquinho mais, sem explorar no preço”, comenta.

Segundo ele, a produção chega a demandar 4.200 kg de farinha. Com um ponto de vendas fixo, a cooperativa garante renda para os produtores no assentamento.

“Tudo que é arrecadado é repassado aos agricultores, a mais do que os fornecedores comprariam. Para ajudar, incentivar o interesse em produzir. Aumentou a qualidade de vida no assentamento”, aponta Valderi.

NEGÓCIO FAMILIAR

Há 42 anos, o cearense Francisco Vitorino trabalhava em uma produção de castanhas. Após o caminho dele se cruzar com um enxame de abelhas, ele descobriu o novo sonho: virar apicultor.

“Eu estava trabalhando na produção de castanha queimada e de repente vi uma 'carrada' de abelha passar, e parece que me levou. Uma semana depois, eu já estava em uma fazenda de abelhas em Pacajus”, lembra.

Legenda: Francisco Vitorino descobriu paixão por apicultura na adolescência e passa paixão para a família Foto: Divulgação/Expoece

Francisco aprendeu como produzir mel e logo criou a própria fazenda em Horizonte, na Grande Fortaleza. A Florada Nordestina hoje tem produz mais de 20 mil quilos de mel por ano e envolve toda a família do produtor.

O ponto alto da operação é a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece), em Fortaleza. As vendas chegam a cerca de R$ 20 mil na semana da feira.

A Florada Nordestina participa da feira desde 2000. Francisco conta que, durante todo o ano, eles guardam parte da produção pensando na feira: “A gente passou o ano todo esperando para fazer esse trabalho”.

“Agora é a hora de ganhar aquele dinheiro extra. O apicultor quando tem o produto, vende barato porque é obrigado a vender aos empresários. Essa é a hora de tirar o atraso”, aponta.

Expoece

Realizada desde 1954, a Expoece reúne anualmente os principais produtores do Nordeste. Na edição deste ano a expectativa era de que a movimentação gerasse R$ 12 milhões em negócios.