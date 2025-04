Braço da Colibri Capital capta R$ 410 milhões para construir usinas solares

A GDS Subholding S.A., controlada pela GDSolar Energia Renovável - empresa pertencente ao grupo cearense Colibri Capital -, anunciou a primeira emissão de debêntures verdes de infraestrutura, no valor R$ 410 milhões.

Os títulos são remunerados a IPCA +10,20% ao ano, com vencimento em 2043. A emissão obteve rating nacional 'AA(bra)' com perspectiva estável da Fitch Ratings, acima do rating do Brasil (BB).

“A nota dada pela Fitch reflete a solidez do portfólio da GDS, composto por 45 usinas solares (totalizando 138 MWp de capacidade instalada), distribuídas em 15 estados e no Distrito Federal, e traz credibilidade ao modelo de negócios da Grupo Colibri Capital”, diz Carlos Barros, Presidente do Grupo Colibri Capital.

O montante captado será aportado no desenvolvimento e construção de usinas fotovoltaicas de minigeração distribuída.

Parques solares

“Os recursos vêm para suprir a estrutura de capital, para reembolsar o que foi investido. O total captado equivale a 60% do volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização dos projetos, que estão em fase avançada de construção, com risco operacional mitigado por uma garantia bancária de R$ 40 milhões até a conclusão das obras”, diz Barros.

A debênture verde de infraestrutura da GDS tem incentivos fiscais e é destinada ao investidor qualificado. O BTG Pactual foi o coordenador da operação.

Fundado em 2019, o Grupo Colibri fatura mais de R$ 200 milhões por ano e já atraiu cerca de R$ 1 bilhão em investimentos. A estrutura empresarial inclui as empresas E1 Energia, Eco Soluções em Energia, GDSolar e Sirius, além do braço de construção civil, a Brasilidade Urbanismo.