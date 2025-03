Energia por assinatura: empresa investe R$ 60 milhões em usinas solares e entra no CE

Com um investimento de R$ 60 milhões em usinas solares, localizadas nas cidades de Trairi e Sobral, a Bow-e, do grupo Bolt Energy, está entrando no mercado de energia por assinatura do Ceará.

A companhia atuará em todos os municípios do Estado, prometendo uma economia de até 18% em relação às tarifas tradicionais de energia. A meta é gerar em torno de R$ 4,5 milhões em descontos anuais na conta de luz para consumidores do Ceará.

"O modelo de energia solar por assinatura vem ganhando cada vez mais adesão no Nordeste, pois os consumidores reconhecem os benefícios dessa solução, que oferece autonomia, inovação, liberdade de escolha e economia significativa na conta de luz”, afirma Rafael Zanatta, Diretor Comercial e de Operações da Bow-e.

Em 2024, a empresa registrou mais de R$ 14 milhões economizados pelos assinantes no Brasil.

Fundada em 2022, a companhia opera no modelo de geração distribuída. Trata-se de um braço do grupo Bolt Energy, que possui faturamento superior a R$ 1 bilhão. A Bow-e mira atingir uma receita de R$ 360 milhões.

Como funciona a energia por assinatura

O serviço de energia por assinatura funciona como um modelo alternativo de fornecimento de energia elétrica, em que o consumidor firma contrato com uma empresa especializada que oferece descontos na conta de luz, sem necessidade de instalar painéis solares no imóvel.

A fornecedora, geralmente uma empresa de energia solar, injeta energia limpa na rede da distribuidora local por meio de usinas solares remotas e, em troca, o consumidor recebe créditos na sua fatura, conforme as regras de compensação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O cliente continua recebendo energia da mesma distribuidora, no caso do ceará, a Enel, mas com parte do consumo compensada pelos créditos de energia renovável.

O modelo é viabilizado pelas regras de geração distribuída no Brasil e é voltado principalmente para pequenos comércios, residências e empresas que buscam economia sem investimento em infraestrutura própria.