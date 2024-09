Construtora cearense investe R$ 60 milhões e lança energia solar por assinatura

Com investimentos de R$ 60 milhões até o fim de 2024, a Dasart é a primeira incorporadora do Brasil a oferecer descontos na conta de luz para os moradores e áreas comuns de seus empreendimentos. A empresa firmou parceria estratégica com a Sunne para disponibilizar energia solar por assinatura, utilizando a energia gerada nas fazendas solares da Nortis Energia, braço do Grupo Dasart focado em energias renováveis.

Com o modelo de energia por assinatura, que vem crescendo exponencialmente no Brasil, é possível obter desconto de até 15% na fatura de energia.

Atualmente, a Nortis Energia opera usinas em Missão Velha, Amontada e Mombaça, no Ceará, com capacidade instalada prevista para atingir 15 MWp até o fim do ano. Já a Sunne acumula mais de 400 usinas sob gestão.

“Este investimento não apenas estimulará a economia local, mas também contribuirá para a redução das emissões de gases de efeito estufa, alinhando-se aos objetivos de sustentabilidade global da ONU. Com esta iniciativa, a Dasart reforça seu compromisso com a inovação e sustentabilidade, proporcionando aos seus clientes uma solução de energia renovável que é tanto economicamente vantajosa quanto ambientalmente responsável, refletindo os valores de suas construções”, comenta Vitor Frota, CEO do Grupo Dasart.

COMO FUNCIONA A ENERGIA POR ASSINATURA?

As empresas de energia por assinatura prometem economia na conta de energia mensal sem custo de instalação ou adesão e sem obras ou compras de equipamentos. O consumidor aluga uma cota nas usinas de energia da empresa.

A energia gerada na parcela da usina 'alugada' é enviada para a Enel, e os créditos gerados são utilizados para compensar a energia utilizada pelo consumidor.

Os consumidores pagam duas contas de luz: continuam pagando a tarifa da concessionária regulada, que é a Enel Distribuição no caso do Ceará, e pagam uma fatura da empresa de energia por assinatura.

A conta da Enel abrange os tributos e taxas de iluminação pública. Já a conta da empresa fornecedora cobra o aluguel das cotas de energia, corresponde ao consumo mensal.