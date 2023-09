Bolão em Fortaleza com 30 apostadores é sorteado na Lotofácil da Independência

Trinta apostadores de Fortaleza encerram o feriadão com o bolso mais cheio. É que um bolão da Capital cearense com 30 jogadores foi um dos sorteados na Lotofácil da Independência. Juntos, os sortudos vão receber R$ 2.955.552,60.

O bolão com 18 números foi feito na Loteira Beira Rio, no Bairro de Fátima.

Além dos sortudos de Fortaleza, uma aposta única de 15 números feita em Senador Pompeu, interior do Estado, levou sozinha R$ 2.955.552,77.

As apostas do Ceará estão entre 65 jogos ganhadores em todo o País. Essas apostas dividem o prêmio recorde de R$ 192.110.930,05. O resultado da Lotofácil da Independência foi divulgado no último sábado (9).

RESULTADO LOTOFÁCIL CONCURSO 2900

10 - 03 - 11 - 18 - 05 - 14 - 19 - 04 - 25 - 07 - 20 - 01 - 23 - 06 - 24

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quando custa apostar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É preciso acertar quantas dezenas para ganhar o prêmio?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

