Prestes a dar à luz, Iza comemora aniversário de 34 anos: 'Fase transformadora'

A cantora Iza completou 34 anos nesta terça-feira (3) e compartilhou com os fãs uma reflexão sobre o novo ciclo. Em publicação nas redes sociais, a artista, que está grávida de 7 meses de Nala, celebrou a data, citando a gestação como um momento de transformação e amor.

"Hoje completo 34 anos, carregando dentro de mim o maior amor mundo e vivendo a fase mais transformadora da minha vida até aqui", escreveu ela. Iza também agradeceu aos fãs pelo apoio e torcida. "Obrigada a cada um que torce por mim e me acompanha com carinho", continuou.

Ainda na publicação, a vocalista comentou sobre o show que fará no Rock in Rio, no dia 20 deste mês, no palco Sunset do festival. "Só peço a Deus muitos anos mais de música para desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte nessa jornada louca chamada vida…Bora para o próximo capítulo? Espero vocês no dia 20/09! Está sendo o show mais especial da minha carreira", comemorou.

Veja publicação

Nos comentários, Iza recebeu várias mensagens de amigos e fãs. "Muito linda! parabéns!!!", escreveu a apresentadora Fátima Bernardes. "Feliz aniversário, diva! muita luz no seu caminho e saúde pra essa vida que vem vindo pra iluminar ainda mais seu caminho", afirmou o cantor Tico Santa Cruz. "Parabéns, maravilhosa. Viva! Muito amor e luz nesse momento lindo", disse Leandra Leal. "Deus te abençoe. Viva a sua benção. Vida longa, minha amiga", comentou Lexa.

Veja também Zoeira Iza teria feito série de exigências para reatar com Yuri Lima, diz colunista Zoeira Reaproximação de Iza e Yuri Lima aconteceu por pressão familiar, diz colunista

Iza anunciou a gestação em maio deste ano. Ela está grávida da primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima. Em julho, a cantora confirmou o fim do relacionamento em um vídeo nas redes sociais, em que revelou ter sido traída pelo atleta. Desde o último mês, há rumores de que os dois teriam reatado o namoro com o apoio da família, após insistência do jogador. Iza teria feito, inclusive, uma série de exigências ao parceiro para a reconciliação.