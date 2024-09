Iza teria feito série de exigências para reatar com Yuri Lima, diz colunista

A cantora Iza teria imposto uma série de exigências para reatar o relacionamento com o jogador Yuri Lima, com quem terminou em julho deste ano, após descobrir uma traição dele. A artista está grávida da primeira filha, fruto do namoro com o atleta.

Segundo publicou a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, nessa segunda-feira (2), fontes próximas à jurada do "The Voice Brasil" contaram que ela aceitou voltar com o namorado, mas solicitou que ele deixasse o clube Mirassol e encerrasse a carreira no futebol.

Ainda conforme os relatos, Yuri Lima aceitou sair dos gramados e teria passado a trabalhar na empresa de Iza. Com o retorno, os dois estariam, inclusive, morando juntos.

Até o momento, nenhum dos dois confirmou estar novamente namorando. Os boatos de que reataram começaram na última quinta-feira (29), após o programa Fofocalizando, do SBT, divulgar que o vendedor de uma loja flagrou o jogador chamando a artista de "amor", durante uma chamada de vídeo.

Conforme o jornal Extra, o casal reatou ao poucos, após o atleta insistir. Os pais do jovem também teriam o pressionado para que ele pedisse perdão e se redimisse com a cantora, que está grávida de sete meses.

Segundo o colunista Lucas Pasin, Iza teria admitido a amigos que se precipitou ao tornar pública a traição de Yuri por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, antes mesmo de conversar com o companheiro.