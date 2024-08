Iza e Yuri Lima voltaram? Jornalista expõe ligação dos dois, e equipe da cantora desconversa

A cantora Iza está na fase final da gravidez, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. O casal se separou em julho após uma traição do atleta vir à tona, mas rumores apontam que eles teriam reatado o namoro.

A informação foi divulgada pelo jornalista Léo Dias na tarde desta segunda-feira (26), no programa Fofocalizando. A assessoria da cantora não quis comentar o assunto. "Nada a declarar", disse ao gshow.

Veja também Zoeira Keanu Reeves é confirmado como dublador do vilão Shadow em 'Sonic 3' Zoeira Virginia se pronuncia sobre polêmica da paternidade de sua filha: 'bora para justiça'

No início de agosto, surgiram boatos de que Yuri teria voltado a frequentar a casa de Iza, o que foi confirmado pela equipa da artista. "Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio", declarou na ocasião.

Ainda em nota, a equipe declarou que o público precisa entender a relação do jogador como pai. "Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar".