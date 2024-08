Virginia se pronuncia sobre polêmica da paternidade de sua filha: 'bora para justiça'

Após rumores envolvendo a paternidade de sua filha, a influenciadora Virginia Fonseca, 25 anos, fez um pronunciamento nas redes sociais. Em vídeos no Instagram e no TikTok, os internautas estavam especulando que Maria Alice, filha mais velha dela com Zé Felipe, seria fruto do relacionamento com o ex-namorado Pedro Rezende.

Em muitos comentários, os usuários citaram a suposta similaridade entre a criança de três anos e o ator. Nos stories do Instagram, Virginia criticou as acusações e considerou toda a situação como humilhante para ela.

"Aguentei até agora por achar um absurdo essas falas, e sem nexo algum. Mas deu! Eu respiro minha família, e ver pessoas me humilharem assim é, no mínimo, triste! Falar que meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei qualquer motivo para isso! Sou muito bem casada". Virginia Influenciadora

Durante pronunciamento, ela compartilhou uma publicação que além de dizer que Maria era filha de Pedro Rezende, ainda afirmava que a atual gestação dela seria de um suposto affair de Virginia com Neymar Jr. "Absurdos que preciso ler", escreveu a influenciadora.

Alerta de processos

Virginia afirmou que as pessoas que questionarem a paternidade de seus filhos serão processadas.

"Já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso! Não peço para gostarem de mim, só peço respeito com minha família! Eu vivo por eles, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora pra Justiça", disse.